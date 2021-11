Cochabamba: Entregan material para tanques por la sequía

El gobernador Humberto Sánchez entregó este jueves fierro y cemento para la construcción de tanques de hormigón armado para enfrentar la sequía a las alcaldías con una inversión de Bs 300 mil.

“El tiempo no está dando las razón para orientar la inversión bajo la premisa por estos desastres naturales. Estamos convencidos de que la clave para el vivir es el agua, estos días he recibido bastante llamadas de alcaldes que no tienen agua, y eso debe hacernos pensar en nuestros planes de desarrollo”, declaró el gobernador Humberto Sánchez.

La autoridad instó a las autoridades a cumplir con este objetivo de construir los tanques lo antes posible.