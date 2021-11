Cochabamba: TCP y Dirección de Educación acuerdan un taller para estudiantes

La Dirección Departamental de Educación (DDE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) firmaron ayer un convenio interinstitucional para capacitar a los estudiantes de colegios en leyes constitucionales y los derechos fundamentales, informó la magistrada Karen Gallardo.

Fuente: lostiempos.com

“El Tribunal Constitucional va a empezar a trabajar de manera más cercana en la educación a los estudiantes y maestros para trabajar en el conocimiento de la constitución y los derechos fundamentales y a partir de eso trabajar en la prevención de delitos”, dijo Gallardo.

Añadió que no existe educación en la prevención de delitos y que solo se hace énfasis en el cumplimiento de las normas.

“Nosotros le damos importancia a la sanción, cuando se comete el delito por el menor o la persona mayor de edad, y nos olvidamos de la prevención que tiene que darse en las escuelas”, añadió la magistrada.

Los cursos comenzarán en la gestión 2022, inicialmente con estudiantes de secundaria. Sin embargo, se prevé que bajar gradualmente a otros niveles.

Otro detalle que remarcó Gallardo es que se elaborarán cartillas y folletos de capacitación en “todos los idiomas reconocidos en el país”, para repartir en todas las unidades educativas de Cochabamba, inicialmente, pero con miras a abarcar luego otros departamentos.

“Si uno no conoce cuáles son sus obligaciones y derechos, no puede ejercerlo o puede incumplir la ley, por eso no hemos dado cuenta de lo importante que es esta prevención”, finalizó.

Al respecto, el director de la DDE, Iván Villa, señaló: “Vamos a llegar a los estudiantes con cursos de capacitación en temáticas para que conozcan sus derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución Política del Estado”.