Comité Interinstitucional y Codeinca, cada uno por su lado, convocan a marchas en Sucre

Dos marchas fueron anunciadas para la tarde de este martes en Sucre. Una es impulsada por el Comité Interinstitucional y otra, por el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca) liderado por Roger Amador.

El Comité Interinstitucional, conformado por la Central Obrera Departamental (COD), juntas vecinales, el transporte y otros sectores, se movilizará a las 15:00 de este martes desde la zona de El Reloj, en rechazo a las leyes que impulsa el Movimiento Al Socialismo (MAS), pero desmarcado del movimiento cívico.

Entre las demandas del Comité está el respeto a la independencia de las instituciones, así como la refundación de Codeinca, por lo que no se descarta llamar a un cabildo en el mitin de la marcha de esta jornada, en la plaza 25 de Mayo.

Por su parte, el presidente de Codeinca, Roger Amador, llamó a marchar desde la zona de La Recoleta, a partir de las 14:30 de este martes, en respaldo a las movilizaciones cívicas y gremiales de rechazo a la Ley 1386 de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y la Ley 342 del Plan de Desarrollo Económico, entre otras impulsadas por el MAS.

Rodrigo Echalar, ejecutivo de la COD, afirmó en Correo del Sur Radio FM 90.1 que Amador quiere “colgarse” de la convocatoria del Comité Interinsitucional y “crear confusión”.

“ Hemos censurado la actitud de Roger Amador, no es un comité cívico porque no representa a ninguna organización porque ha querido favorecer a la oposición en su momento y por la agresión a nuestro ejecutivo (William Vargas), lo han declarado enemigo de la clase obrera

Amador afirmó que es reconocido como presidente de Codeinca por el movimiento cívico nacional y descartó dejar el cargo al menos hasta diciembre del próximo año, cuando se cumpla su gestión.

“Jamás voy a declinar porque soy reconocido por los ocho comités cívicos y también he sido legalmente elegido el 5 de diciembre del año pasado (…) No me meto en el juego de estos señores, de chiquillos”, indicó el titular de Codeinca.