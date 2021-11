Concejal Saavedra critica la ambigüedad del alcalde Fernández sobre el paro

Exigió que el órgano legislativo tome una posición clara y firme porque es momento de que el gobierno nacional trabaje en leyes que den respuestas a las necesidades de la gente, sean coherentes y respeten las autonomías.​

Fuente: Prensa Demócratas

La tarde de este viernes en el plenario, el concejal Manuel Saavedra, pidió que el Concejo Municipal se pronuncie sobre el paro nacional convocado para el próximo 8 de noviembre. Criticó que el alcalde no tome posición.

“¿El Concejo Municipal va a acatar el paro sí o no?. Lamentablemente la posición del alcalde ha sido una vez más ambigua, ni chicha ni limonada, no dice nada. De repente no quiere que se enoje su socio porque me imagino que hay muchos intereses y muchos beneficios”, aseveró.

“No nos toman en cuenta en la elaboración de las leyes, ¿qué sabe el centralismo de nuestra realidad?”, aseveró sobre la ley 342 que centraliza la planificación de las entidades autónomas.