Copa afirma que el Legislativo está haciendo quedar mal a la gestión de Arce, por no consultar sobre Plan de Desarrollo

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, manifestó su preocupación por la forma inconsulta en la que la Asamblea aprobó el proyecto de Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025, y señaló que el Legislativo está haciendo quedar mal la gestión del presidente Luis Arce.

“Lo que vamos hacer es mandarle una nota al Presidente (Luis Arce) para que nos escuche y pueda conocer las preocupaciones (que tenemos), lamentablemente el Legislativo está haciendo quedar muy mal a su gestión, porque no está consultando con los involucrados, o sea gobernadores, alcaldes y universidades a quienes nos están haciendo algunas restricciones”, sostuvo la Alcaldesa, según nota de prensa institucional.

La Ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico es cuestionada por entidades subnacionales porque afectaría a su autonomía y fue aprobada sin consulta.

“Es lamentable que aprueben una ley sin consultarnos a las partes que estamos afectadas, entre gobiernos municipales, departamentales y universidades. Nos preocupa porque parece que no aprenden la lección, no están socializando las leyes que ellos van aprobando y en feriado todavía, eso es una preocupación, porque no fue socializada”, afirmó Copa.

La mayor observación que tiene la burgomaestre alteña está referida a la disposición transitoria que obliga a los gobiernos subnacionales a “ajustar” sus planes Operativos Anuales al plan nacional en un plazo de 180 días (6 meses). “No podemos someternos a un plan que ellos proponen cuando tenemos un propio plan en el que tenemos necesidades que priorizar”, sostuvo Eva Copa.

En ese sentido, la primera autoridad del Municipio alteño convocó a una reunión de emergencia de su gabinete y anticipó que el jueves serán convocadas las organizaciones sociales de El Alto para determinar qué acciones se asumirán en los siguientes días, además de demandar que la norma sea socializada por los legisladores alteños.