Facebook quiere combatir la desinformación sobre la vacuna Covid-19 para niños

Meta anunció una serie de medidas que aplicará en Facebook para erradicar la información falsa sobre la vacuna del Covid-19 y su uso en los niños.

Una estrategia que se complementará con otras campañas en las que participa Facebook junto con otras organizaciones para informar a los padres sobre la vacuna.

Tras mencionar la autorización de la FDA de la vacuna del Covid-19 para niños, Meta anunció que implementará nuevas políticas para promover solo contenido confiable sobre este tema y eliminar información errónea.

Medidas que comenzarán a implementarse en Estados Unidos, tanto en inglés como español. La dinámica será la misma que se implementó con la vacuna del Covid-19 cuando comenzó la pandemia. Tal como menciona el equipo de Facebook, durante las próximas semanas se mostrará en el feed información sobre la vacuna del Covid-19 en niños de 5 a 11 años.

Así que verán una pequeña publicación, como ves en la imagen, mencionando que los niños que corresponden a esa franja de edad pueden vacunarse, junto con el enlace para buscar un lugar de vacunación cercano. Y también se incluirán comentarios de expertos respondiendo a algunas de las preguntas que surgen sobre este tema.

Y por otro lado, el equipo de Facebook menciona que aplicará nuevas políticas para erradicar la información falsa, teniendo en cuenta afirmaciones como:

Afirma que las vacunas COVID-19 no existen para los niños

Afirma que la vacuna COVID-19 para niños no está probada

Afirma que algo diferente a la vacuna COVID-19 puede vacunar a los niños contra COVID-19

Afirma que las vacunas COVID-19 no son seguras para los niños

Afirma que las vacunas COVID-19 matan o dañan gravemente a los niños

Afirma que las vacunas COVID-19 no son efectivas para prevenir COVID-19 en niños