Fiscalía emite acusación formal contra Añez en caso Golpe II para iniciar juicio

Daniela Romero L.

Fuente: paginasiete.bo

La comisión de fiscales que investiga el denominado caso «Golpe II» presentó la acusación formal contra la expresidenta Jeanine Añez y contra nueve ex jefes militares y policiales por los delitos de resoluciones contrarias a la CPE e incumplimiento de deberes. En el documento entregado al juez, el Ministerio solicita fecha y hora para el inicio del juicio oral.

El grupo de fiscales a cargo de la investigación «en representación de la sociedad boliviana» formulan la «presente resolución acusatoria conforme los elementos probatorios que se ofrecen por existir fundamento para su juicio oral…», señala parte de la acusación, a la que tuvo acceso Página Siete.

Los acusados son: Jeanine Añez, expresidenta de Bolivia; Williams Kaliman, excomandante de las FFAA en la gestión de Evo Morales; Yuri Calderón, excomandante de la Policía; Jorge Elmer Fernández Toranzo, ex inspector de las FFAA; Sergio Orellana, excomandante de las FFAA en la gestión de Añez; Flavio Arce San Martín, exjefe de Estado Mayor de las FFAA; Jorge Gonzalos Terceros, excomandante de la FAB; Palmiro Gonzalo Jarjury, excomandante de la Armada, y Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército.

«Por ser autores del delito referido, conforme establece la previsión legal del artículo 340 del Código de Procedimiento Legal y concluido el juicio oral, se dicte sentencia conforme establece el artículo de la referida norma, declarando a los acusados culpables de los delitos más el pago de costas, daños al Estado y pago de días multa establecido en el Código Penal», señala la parte resolutiva de la acusación del Ministerio Público.

Alaín De Canedo, abogado de la exmandataria, dijo que la presentación de la acusación formal se da cuando aún la Fiscalía no terminó de realizar las investigaciones. «Inicialmente, la Fiscalía señaló que se debían tomar declaraciones. Por nuestra parte, hemos pedido requerimientos ante el Tribunal Constitucional, Gaceta Oficial de Bolivia, Asamblea Legislativa, Ministerio de Relaciones Exteriores, etc: para que remitan documentación, pero no hubo respuestas», manifestó a Página Siete.