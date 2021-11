Gobernador Camacho critica la persecución política del MAS contra quienes «piensan diferente”

El Gobernador Luis Fernando Camacho dijo que el partido de gobierno del Movimiento al Socialismo busca perseguir a quien no quiere, y por eso está buscando la forma de ir contra al presidente cívico Rómulo Calvo, quien ha formado parte de una lucha importante, de un paro multisectorial conjuntamente con los gremialistas y transportistas.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

En este sentido, reiteró que si el gobierno central tuviera la voluntad de escuchar al pueblo boliviano y no tomar decisiones abruptamente, tomara otras decisiones, pero lamentablemente deja a los bolivianos en una situación de realizar un paro cívico, como una máxima medida institucional.

Por ello señaló que no permitirá que el gobierno lleve adelante su intento de detener al presidente cívico. “La persecución la vamos a tener mientras el gobierno tenga a quien no dice lo que ellos quieren, pero eso es algo más a lo que estamos acostumbrados; ¡el miedo ya no existe y vamos a continuar firme en esta lucha, que en unidad hemos logrado!”, puntualizó Camacho.