INRA descarta versión de campesinos y asegura que tierra en disputa tiene resolución de no asentamiento desde 2017

Dirigentes interculturales de San Julián aseguran que el grupo armado, que tomó parte del predio Las Londras, estaba desde hace cuatro años en el lugar. Esto fue desmentido en una inspección de campo al área de litigio que realizó la entidad agraria

Fuente: El Deber

El director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, desvirtuó las declaraciones de dirigentes interculturales de San Julián, que apoyan a un grupo armado de campesinos que se asentó ilegalmente en el predio Las Londras, en el municipio El Puente.

El domingo 31 de octubre, Isidro Pacsi, dirigente Intercultural de San Julián, junto con otros dirigentes informó que estas personas estaban hace cuatro años en la zona en disputa y que su sector “les daba el pleno respaldo” porque “ingresaron a ganarse un pedazo de tierra” .

El dirigente incluso acusó a los empresarios “de ser los verdaderos avasalladores” de tierras y de distorsionar los hechos sucedidos el pasado jueves en Las Londras. No obstante, las evidencias, además de testimonios de periodistas confirman que ese jueves personas armadas, encapuchadas, secuestraron y torturaron a 17 personas, entre periodistas, policías y civiles.

Consultado sobre el asentamiento de campesinos en la tierra en disputa, en la conferencia de prensa del lunes 1 de noviembre, Rojas aseguró que la versión de los campesinos no era cierta y que estas personas pueden decir cualquier cosa para justificarse. La autoridad informó que en 2017 el INRA emitió una resolución administrativa que prohibía el asentamiento en dicho lugar.

“Ellos, para defenderse, van a decir todo tipo de versión, pero como nosotros somos técnicos, nos basamos en los hechos. Nosotros no hemos visto ningún asentamiento de cuatro años allí, lo que vimos son campamentos, y eso reflejará nuestro informe”, sostuvo Rojas.

Las Londras es un área ubicada en el municipio de El Puente, provincia Guarayos. Está conformada por 16 predios, que se encuentran en la Reserva Forestal Guarayos, por lo que no puede ser dotada ni titulada para ninguna actividad agrícola, según el INRA.

Según Rojas, por años los empresarios relacionados con el agro han realizado actividades en ese lugar. Sostuvo que el accionar de los interculturales tampoco es legal.

“No queremos parcializarnos con nadie en nuestro informe, hemos querido actuar lo más rápido posible”, señaló el titular regional del INRA.

Hasta este martes, un grupo de campesino interculturales de San Julián mantenía un bloqueo en la ruta Santa Cruz – Trinidad, en la altura de este municipio. Antes de las 9:00, luego de contactos con personeros del Gobierno, levantaron la medida.

Eso sí, los dirigentes indicaron que continuarán en emergencia a la espera de sostener una reunión el jueves con ministros de Gobierno, además pidieron garantías para regresar al predio que tomaron, de lo contrario retomarían las movilizaciones.

«Queremos garantías para volver a nuestras tierras», dijo uno de los campesinos.

El director nacional del INRA, Eulogio Núñez, sostuvo que, con bloqueos y medidas de presión no se solucionarán los problemas agrarios en el país. Para él, si alguien en la disputa por la tenencia de la tierra cometió un delito, “hay que dejar que las autoridades actúen”.

“Ya existe una investigación y el INRA se va dedicar al tema agrario. Seguramente nos van a pedir información y vamos a colaborar”, señaló.

Núñez reveló que hay muchos conflictos en el país por la tenencia de la tierra. Por último, dijo que se está conminando a que el grupo de campesinos, que tomó posesión de las Londras, a que se retiren del lugar.

“Nuestro mensaje es que no se va lograr con violencia, paros o marchas la celeridad de los procesos y eso no se da en estas condiciones. Esa zona está sobrepuesta a la reserva Forestal de Guarayos, es una zona no apta para la dotación”, concluyó.

Fuente: El Deber