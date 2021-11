Juez anula imputación contra el Gobernador de Chuquisaca por presunto delito de estafa

La imputación formal del Ministerio Público en contra del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, por el caso de supuesta estafa fue dejada sin efecto por la Jueza Segunda en lo penal de Sucre, Cinthia Zambrana.

La decisión fue emitida durante una audiencia de incidentes, excepciones de prejudicialidad, falta de acción y nulidad de la imputación planteado por la defensa de la autoridad departamental

“La jueza anuló la imputación porque la misma no tenía una descripción concreta de los hechos y al no tener una descripción y una fundamentación, no cumple con los requisitos del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal”, informó el abogado Jaime Tapia al diario Correo del Sur.

El jurista precisó que las excepciones de perjudicialidad y falta de acción fueron declaradas improbadas, sin embargo, se dio curso al pedido de anulación de la imputación.

La imputación formal contra Condori se conoció el 6 de octubre por un caso de presunta estafa que habría incurrido en 2015 antes de asumir este alto cargo público.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, informó al diario chuquisaqueño que no comparten la decisión de la jueza, sin embargo, dijo que dentro del plazo subsanarán las observaciones y volverán a plantear la imputación “lo más antes posible”.