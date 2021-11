Médicos en Santa Cruz cumplen paro este martes en apoyo a Rómulo Calvo

Este martes se cumple un paro de 24 horas en el sector salud por parte de los médicos que le brindan su apoyo al líder cívico, Rómulo Calvo y a Fernando Castedo, ambos miembros de su gremio.

Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, señaló que la medida de presión surge en protesta por la destitución de ambos profesionales en la Caja Petrolera de Salud por lo que piden su restitución en su fuente laboral.

Anzoátegui remarcó que se está reforzando la atención en Emergencia y en los centros de vacunación pero que se está suspendiendo la atención en consulta externa. Esta situación causó molestia entre los pacientes que acudieron a hospitales en busca de atención.

«Pedimos disculpas al pueblo por esta medida drástica», dijo el galeno que considera una destitución «injusta» de sus colegas «por un proceso viciado» que se le ha hecho a ambos profesionales «vulnerando todos sus derechos».

Anticipó que si no se tiene un respuesta positiva y tanto Calvo como Castedo no son restituidos en sus funciones se volverán a reunir en el Consejo Departamental de Salud para tomar otras decisiones por lo que no se descarta que el paro sea escalonado.