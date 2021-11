Mesa: «Arce parece aun más convencido del discurso de odio que el propio Evo»

Fuente: paginasiete.bo

Liliana Carrillo V. / La Paz

El discurso de odio y la negativa al diálogo ha caracterizado la gestión de Arce, según Carlos Mesa, líder de CC. “Hay una persecución sistemática a la oposición utilizando el poder judicial como un martillo de represión que sustituye a los tanques y a las ametralladoras de los tiempos de la dictadura militar. (…) Morales sigue siendo el problema principal que tiene Bolivia y que tiene nuestra democracia”, dice el expresidente.

Asegura que, aunque la oposición se enfrenta al rodillo del MAS en la Asamblea Legislativa, ésta ha impedido que se lleven adelante “arbitrariedades mayores”.

¿Cómo evalúa el primer año de gestión del presidente Arce?

Ha sido más de lo mismo, con el agravante de que tenemos un presidente nominal, elegido, que es Luis Arce y un presidente en la sombra que es Evo Morales. Desde el punto de vista global, creo que el resultado de la gestión es negativo en lo económico, político y social.

En lo económico, el Gobierno no avanza en los indicadores macroeconómicos. Nos cuentan la historia de que ha habido un crecimiento espectacular, a debatir, si fuera 8% el rebote del 11% de decrecimiento económico del año pasado, no alcanza para poder decir que estamos creciendo. Es el efecto rebote que se ha producido en todo el mundo, el Gobierno no tiene aquí ningún mérito. En cuanto a las reservas del Banco Central están en el borde de lo aceptable, al límite de los 4.000 millones de dólares y descendiendo. En la inversión pública, no se atiende lo importante que son hidrocarburos y minería: estamos con un déficit de gas y en el largo plazo no tenemos posibilidades de garantizar mercados nuevos. El presidente Arce sigue actuando económicamente como si estuviera en tiempos de bonanza y no estamos en tiempos de bonanza. Es más centralismo, más estatismo, mayores empresas del Estado, menos incentivo a la inversión privada, poco incentivo al pequeño, micro y mediano empresario. En ese contexto, el escenario a medio plazo no es bueno.

En salud, no hemos llegado al 50% de vacunación; creo que es un porcentaje muy bajo para tener seguridad en el conjunto de la población sobre la covid y el sistema de salud no ha cambiado en absoluto en las deficiencias que tenía con el sistema universal inventado por Morales. En educación, esta indecisión entre si estamos en modalidad virtual, semipresencial o presencial, con un gran interrogante sobre si habrá otra vez un paso por decreto de los chicos en otro año perdido no es muy alentador.

En lo político, desastroso, porque el discurso de odio y la negativa al diálogo se han impuesto. Además, una política internacional que está basada en acusar a nuestros socios estratégicos como la Unión Europea y a nuestros socios multilaterales como la OEA no genera una visión de seguridad. Pero lo que más nos preocupa es que el Gobierno no quiere abrir vasos comunicantes con la oposición. Y la oposición política ha trabajado, nosotros en particular como Comunidad Ciudadana, en propuestas de diálogo, paz y reconciliación que han sido rechazadas con ese terrible invento del “golpe de Estado”, que da lugar a la persecución ilimitada de los opositores, la prisión ilegal de la expresidenta, exministros, exjefes policiales y exmiembros del alto mando militar.

La oposición ha jugado también un rol que, según analistas, ha sido irrelevante y bajo la agenda del MAS. ¿Cómo evalúa el papel de la oposición y en particular de CC?

La repetición del discurso no funciona, lo que valía para hablar de la oposición de Tuto Quiroga en el año 2006, la oposición que no existió nunca de Manfred Reyes Villa en 2009, la oposición de Unidad Demócrata en 2014 no es la de hoy por una razón obvia: la oposición política enfrenta una realidad incuestionable, que es el control de las dos cámaras por parte del Movimiento Al Socialismo. Lo que prueba que la oposición trabaja es que no han podido iniciar juicios de responsabilidades arbitrariamente planteados ni hacer nombramientos por dos tercios, porque ahí el MAS no tiene mayoría y le estamos impidiendo llevar adelante arbitrariedades mayores.

El otro elemento es que hemos construido un bloque de unidad, que es lo que la gente le pide a la política. Como Comunidad Ciudadana, nos hemos sumado al bloque junto con partidos políticos, movimientos cívicos, representación gremial y plataformas ciudadanas. Lo cual nos ha permitido establecer una línea de unidad sobre temas centrales, como por ejemplo la ley de ganancias ilícitas, que no era otra cosa que la construcción policiaca disfrazada en una ley, como lo alertamos. Hemos hecho propuestas de paz y reconciliación para poner en evidencia la falta de voluntad del Gobierno para construir espacios democráticos.

Creo que el trabajo de CC ha sido serio, responsable y propositivo dentro de las limitaciones evidentes. Acabamos de realizar una elección interna para representantes. No se necesita ser demasiado sagaz para saber que, cuando hay alguien que controla más del 50% en la Asamblea, éste hace lo quiere en cuanto a aprobación de leyes; no porque la oposición sea mala o regular, sino porque tiene los votos que son los que cuentan.