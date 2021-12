Camacho no logró llegar a Potosí, denuncia que lo interceptaron “grupos terroristas a dinamitazos”

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y la delegación de autoridades que lo acompañaba no lograron llegar a la ciudad de Potosí, donde tenían planificado participar en la marcha potosinista y el cabildo convocado por Comcipo este martes.

Camacho grabó un mensaje desde la carretera en el que denunció que en su intento de llegar a la Villa Imperial se encontraron con un bloqueo en el que incluso se usó dinamita.

“Estamos hace varias horas queriendo llegar a Potosí porque no queríamos fallarles, hemos tardado mucho en recorrer, pero nos hemos encontrado con hordas masistas, grupos terroristas a dinamitazos impidiendo el paso para que podamos llegar”, señaló Camacho.

El gobernador envió un mensaje a los potosinos y les pidió no rendirse en su causa: “Quiero mandarle ese mensaje a Potosí, que no se ponga nunca de rodillas, que ese pueblo valiente en el que se miran a los ojos y solo se ve valentía tiene que levantarse, no tiene que agacharse”, señaló.

A toda mi gente querida de Potosí: seguimos firmes en esta lucha. No vamos a abandonarlos pese a los intentos masistas de amedrentarnos. Mantengan la frente en alto, el país en el que queremos vivir tenemos que construirlo juntos. ¡Viva Bolivia libre y federal! — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) December 14, 2021

Tampoco pudo llegar a Potosí, Carlos Mesa, que denunció que intentó llegar por varias vías a Potosí y se encontró con bloqueos.

Queríamos acompañar al pueblo potosino porque en este momento Potosí es el centro de Bolivia y (Marco) Pumari somos todos«, indicó.

Pese a los bloqueos y no lograr llegar hasta su destino, Mesa aseguró que estará apoyando «de espíritu» porque está «comprometido con la defensa de los valores democráticos»