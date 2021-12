El Alto: Choferes pedirán incremento de pasaje en 2022; Copa anuncia mesas de trabajo

Fuente: erbol.com.bo

El ejecutivo de la Federación Andina de Choferes, Víctor Tarqui, informó este lunes que para 2022 su sector solicitará el incremento del pasaje de transporte urbano en El Alto, ante lo cual la alcaldesa Eva Copa dijo que se establecerán mesas de trabajo con otros sectores con el objetivo de no afectar el bolsillo del ciudadano.

El dirigente Tarqui aseveró que el Bs1 que se cobra actualmente ya es “insostenible” para los transportistas.

Aseguró que en 2022 se planteará el pedido de incrementar los pasajes, presentando los costos de operaciones de los choferes. Recalcó que un incremento es “totalmente necesario”.

Consultada al respecto, la alcaldesa Eva Copa, anunció que este tema se analizará en mesas de trabajo.

“Nosotros no podemos autoritariamente decir que vamos a subir o no el pasaje, lo que hay que hacer es hacer mesas de trabajo juntamente con las juntas vecinales, hacer el trabajo con los choferes y también con tránsito, para poder ver ese tema y que no afecte el bolsillo ni a la canasta familiar”, dijo la Alcaldesa.

Cobran su “aguinaldo”

Tarqui justificó también que haya choferes cobrando un adicional de 50 centavos a la tarifa regular de transporte, bajo argumento de que es un “reconocimiento” por fin de año, como lo tienen otros sectores.

Agradeció a la población que paga el adicional para los choferes. Aclaró, sin embargo, que no se puede admitir un adicional mayor a 50 centavos.

Al respecto, Copa señaló que no hay control de la Policía en El Alto y que son los propios choferes que hacen ese trabajo.

“Exhorto a la Policía, al Ministro de Gobierno, al Comandante que nos mande mayores agentes policiales en la ciudad de El Alto”, pidió Copa a tiempo de señalar que los municipios aportan a la seguridad ciudadana con el 10% del IDH, además de otorgar equipamiento.