Exalcaldesa Sosa declara este jueves por el caso «ítems fantasmas»

Fuente: paginasiete.bo

Jerjes Justiniano, abogado de la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa, manifestó que este jueves su defendida declarará ante la Fiscalía por el caso «ítems fantasmas».

En ese contexto, el jurista puntualizó que no tiene conocimiento si la exautoridad comparecerá como exconcejal o exburgomaestre.

“El día lunes se la citó para que preste su declaración el día jueves (mañana). Lo que no sabemos es en calidad de qué va a prestar su declaración, si en calidad de exalcaldesa o en su calidad de exconcejal”, indicó Justiniano.

El martes, Sosa confirmó su presencia ante los fiscales del caso: “Jamás me iré de Santa Cruz, amo mi tierra y me voy a defender, porque no voy a ceder ante este chantaje político, porque hay una víctima y una villana, pero puedo decir que la víctima es Angélica Sosa”.

Dentro de este proceso están citadas a declarar otras exautoridades municipales con la finalidad de hallar y juzgar a los responsables del presunto cobro irregular de salarios de funcionarios ediles inexistentes.

De acuerdo con las investigaciones, el ilícito se cometió durante 10 años y se calcula un daño económico de aproximadamente Bs 35 millones por gestión.

A pedido de la Alcaldía cruceña, la Fiscalía pidió activar la alerta migratoria para cinco exsecretarios de un total de 43 sospechosos. Dos de ellos están fuera de territorio nacional.