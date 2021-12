«No es tecnología de ciencia ficción»: crean un revolucionario dispositivo que convierte el aire en agua potable

El líquido resultante está fortificado con «minerales que contienen propiedades antioxidantes, antienvejecimiento y ansiolíticas».

La compañía Kara Water con sede en Nueva York (EE.UU.) ha creado un dispensador que convierte el aire que nos rodea en agua potable, pudiendo generar hasta 10 litros al día.

«Crecí en un pueblo donde hubo bacterias en el pozo durante 10 años y eso realmente afectó a la salud de mi familia», relata Cody Soodeen, director ejecutivo de la empresa.

Kara Pure is an innovative air-to-water filtration system that produces clean drinking water from the air. https://t.co/5Uv6MWFFlA

