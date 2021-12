Presidente Comcipo: «El Gobierno se inventa procesos para intimidarnos y judicializarnos»

Fuente: Unitel

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, emitió una carta desde la clandestinidad en la cual expresa su rechazo a los últimos hechos suscitados en Potosí.

De acuerdo con la carta escrita por Manuel, pide a los bolivianos, “no dejemos intimidar por estos hechos irregulares judicializados por el Gobierno. Por todo esto, el Gobierno se inventan procesos que ni siquiera sabemos de qué se trata, pero sabemos que no hemos hecho nada malo y que nuestra conciencia está tranquila”, escribió Manuel.

El dirigente cívico potosino pidió a los sectores sociales no “enojarse” con los sectores campesinos quienes estarían “manipulados, amedrentados y chantajeados de que si no van a la confrontación no atenderán sus proyectos”.

De acuerdo con la carta escrita por Manuel, pide a todos los sectores defender la democracia y la libertad a la movilización.

“Nunca permitamos que el Gobierno nos sometan con leyes, que no son más que dictaduras, sería un pecado imperdonable que dejemos a nuestras futuras generaciones donde tenemos que garantizar la libre expresión, la democracia y la libertad”, dice la carta.

Finalmente, Manuel pide disculpas a su familia “por el mal momento que les estoy haciendo pasar, esto es por mi Potosí y por Bolivia, perdón”, concluye la carta del presidente de Comcipo.