Senador Morón cuestiona persecución del Gobierno a líderes de oposición

Ante la aprehensión del excívico potosino Marco Pumari. Molestia. Senador Erick Morón, pide a las autoridades nacionales enfocar el trabajo en solucionar los problemas ciudadanos en cuanto a salud y economía.

Desde la alianza Creemos, el senador Erik Morón, cuestionó el actuar del Gobierno de Luis Arce, en cuanto a la persecución judicial que está aplicando hacia los líderes de oposición en el país. “El gobierno se cree dueño de la cancha, de la pelota, del árbitro y como no da solución al país ni resuelve los problemas, se dedica a perseguir a los de oposición. No tenemos solución al problema de salud, economía, falta de empleo y lo único que hace es revivir la molestia de los ciudadanos”, manifestó.

El legislador se pronunció sobre la aprehensión del excívico de Potosí, Marco Pumari, quien tras ser aprehendido fue trasladado hasta La Paz la misma noche del jueves. “Supuestamente fue aprehendido, pero no sabemos cómo, en qué condiciones se encuentra, hubo forcejeo?, golpes?, abuso?, no sabemos nada. No ha habido debido proceso, no fue en horas de trabajo, fue en la noche”, cuestionó Morón en contacto con la prensa.

De acuerdo a la información de las autoridades, Pumari está siendo procesado por la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí en el 2019.

Para el senador de oposición, el Gobierno tiene miedo y cree que persiguiendo va a amedrentar a los líderes políticos de oposición.

“Los cruceños y bolivianos nos sentimos orgullosos de la lucha histórica donde se detuvo un fraude electoral. Como no pueden hacer nada, porque el ciudadano los frena en las calles, quieren cometer los abusos y atropellos. Cuidado nuevamente despierten el enojo de los ciudadanos, los invitos a construir, en vez de perseguir”, culminó.

Fuente: Prensa Creemos