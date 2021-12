Vicepresidente Choquehuanca recibe una lluvia de críticas por no vacunarse contra la Covid-19

El vicepresidente del país, David Choquehuanca, no ha recibido supuestamente la vacuna contra el coronavirus, situación que ha generado polémica y diversas opiniones en el ámbito político, tanto en el oficialismo como en la oposición.

Fuente: Opinión

Más aún después de que se conociera el Decreto Supremo 4641 que fija que desde el 1 de enero de 2021 se exigirá portar el certificado de vacunación o prueba PCR negativa para ingresar a ciertos espacios.

Este medio confirmó, mediante el Registro Nominal de Vacunación Electrónica – RNVE, que no existe registro sobre la vacunación de Choquehuanca. Tal como han mencionado también otros medios y políticos del país.

Ante ello, surgió una diversidad de críticas y opiniones al respecto, como la del Ministerio de Salud, que desconoce si la autoridad recibió o no dosis de vacuna, pero la viceministra de Vigilancia Epidemológica, María René Castro, instó a las autoridades públicas a vacunarse. «La verdad yo desconozco, no lo sigo todos los días. No sé si (el vicepresidente) estará vacunado, desconozco. No sé si lo habrá hecho, pero esperemos que lo haga», dijo Castro a El Deber.

Al mismo medio, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, declaró que, «si no tiene la vacuna, no debe ingresar al Legislativo».

Legisladores del MAS, inclusive, no quisieron referirse al tema, pero indicaron que «la responsabilidad es clara» en caso de no tener la vacuna, como el caso del diputado del partido, Juanito Angulo, quien también dio declaraciones a El Deber.

El jueves pasado, autoridades del Gobierno hicieron conocer el Decreto Supremo 4641 que establece que a desde el 1 de enero del siguiente año, las personas deben portar carnet de vacunación, ya que éste será requisido fundamental ara ciertas actividades y espacios.