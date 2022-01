CC propone vacunación casa por casa y reasignar a la salud un presupuesto de $us 605 millones

El diputado Carlos Alarcón presentará un proyecto de ley con el fin de reasignar un monto más al sistema público de salud que deberá ir dirigido para contrarrestar las variantes del coronavirus en el país, como la ómicron.

Fuente: ANF

La bancada Comunidad Ciudadana (CC) propuso este miércoles una vacunación contra el coronavirus (Covid-19) casa por casa para llegar al menos al 70% de la población con el esquema completo y causar el efecto rebaño. Al mismo tiempo, presentará un proyecto de ley para reasignar un presupuesto de $us 605 millones con el fin de hacer frente a las nuevas variantes de la pandemia y equipar a los hospitales.

El jefe de bancada de CC de la Cámara de Senadores, Guillermo Seoane, manifestó que el país necesita una cobertura de vacunación del 70% para tener la protección del efecto rebaño. Subrayó que hasta este miércoles el porcentaje de la población con vacunación completa alcanzó solamente al 39,86% de cobertura, lo cual sería poco. Dijo la provisión de vacunas ya no es un problema para el país porque ya se cuentan con ellas, ahora el reto es inmunizar.

“Si no estamos vacunados (al 70%) está pasando algún problema con las vacunas. Ha llegado el momento de que no solamente esperemos en los centros de salud a la población, sino que ha llegado el momento de que los centros de salud vayan al encuentro de la población a través de la vacunación (…) a nivel de la casa, a nivel del barrio, nivel de los municipios que son los niveles locales donde se debe actuar”, expresó Seoane.

Para concretar esa idea, dijo que están pidiendo al Gobierno central una decisión política para conformar brigadas con las diferentes instituciones del Estado como las universidades, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y no solamente incluir médicos y enfermeras.

Argumentó que la vacunación en los barrios debe estar ligado a rastrillajes que permitan realizar una vigilancia epidemiológica comunitaria. Asimismo, pidió al Gobierno implementar estrategias de información sobre las bondades de la vacunación y dejar a un lado la propaganda sobre los logros que realiza respecto a la vacunación.

“Le pedimos al Gobierno que hagamos la transparencia ante todos los bolivianos y lleguemos a la sociedad boliviana con la intención de que todas se apropien de la vacuna y no vayan creciendo sectores de antivacunas que generan graves problemas al país”, añadió.

Reasignación de recursos para la salud

El jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón, informó que presentará el proyecto de ley “Priorización del gasto fiscal para aumento de las capacidades del sistema público de salud frente a las nuevas amenazas del Covid”.

“Planteamos que exista una partida en el presupuesto (PGE) ya aprobado para la gestión 2022 que se llama la partida de otros gastos corrientes, que alcanza aproximadamente a 600 millones de dólares. Si ustedes se fijan en el desglose del presupuesto, los gastos corrientes están especificados en cada uno de los ítems, pero en este caso de otros gastos corrientes no hay la especificación”, explicó Alarcón.

En criterio del legislador, el presupuesto para gastos corrientes es una caja negra de gastos ocultos y misteriosos donde fácilmente pueden ser invertidos para contrarrestar las amenazas de las nuevas variantes del coronavirus como la ómicron.

Explicó que al monto de los $us 600 millones se debe incrementar la reasignación el 30% de los gastos de propaganda del Gobierno que ascienden aproximadamente a $us 5 millones. Sumados ambos ascenderían a un total de $us 605 millones.

Manifestó que la realidad del país actualmente es dificultosa porque varios departamentos son sacudidos por la pandemia del coronavirus como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba que en la pasada jornada informó del colapso hospitalario.

Precisó que el dinero que se reasigne al sistema público de salud también serviría para solventar los medicamentos que en muchos casos tienen costos muy altos que superan Bs 1.000, en enfermos de Covid-19.

En el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 se asignó a la salud un total del 10% del monto total.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que el reporte de la última semana epidemiológica registró los niveles más altos desde que la pandemia ingresó a territorio boliviano, aunque manifestó que la tasa de letalidad bajo a 0,8% en la cuarta ola de la pandemia en Bolivia.