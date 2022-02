Henry Gutiérrez, primer boliviano en dirigir la final de la Copa América de futsal

Fue uno de los dos jueces principales en el partido decisivo del domingo que le dio el título a Argentina sobre Paraguay (1-0). Son varios los torneos internacionales en los que dirigió como dos Mundiales.

Fuente: Futsal Bolivia

Henry Gutiérrez hizo historia al convertirse en el primer árbitro boliviano en dirigir una final de la Copa América de fútbol de salón al ser uno de los dos jueces principales en el título que ganó Argentina a Paraguay (1-0) el domingo por el torneo que se disputó en Asunción.

“Me siento feliz y contento por representar a Bolivia. Son años de mucho trabajo y sacrificio”, dijo el juez boliviano.

Gutiérrez, de 40 años y nacido en Sucre, fue el único árbitro del país en ser nominado por la Conmebol para ser parte del certamen continental.

En total dirigió cuatro partidos: tres por la fase de grupos y la gran final en el SND Arena.

Los tres cotejos en los que estuvo como principal fueron: Ecuador vs. Chile, Uruguay vs Chile y Colombia vs. Ecuador.

Aparte de ello también fue tercer y cuarto árbitro en otros compromisos, además de cronometrista.

Gran performance

Su buen desempeño en cada uno de esos cotejos hizo que sea designado como tercer juez de la semifinal entre Argentina y Brasil, partido en el que —según cuenta— cobró una jugada de forma acertada que nadie más vio y que gracias a ello lo pusieron a dirigir la final.

“Existió una jugada en el que el arquero de Brasil sale de su área y evita un gol con la mano y los árbitros centrales no se percatan de esta acción, los llamé para avisarles que era una falta con arco desguarnecido y que era tarjeta roja y procedieron a hacerlo”.

En la final también tuvo un buen desempeño, como en la jugada previa al único tanto del compromiso.

“Ha sido un partido muy cerrado. En el único gol me pidieron que se cobre una falta a favor de Paraguay, pero yo decido que no es así, dejo seguir y se convierte el gol de Argentina. Al final del partido me dieron la razón y el gol fue lícito, es decir que el arbitraje no ha incidido para que Argentina salga campeón”, apuntó.

Dilatada trayectoria

Gutiérrez tiene una amplia experiencia en el referato nacional e internacional. Es juez a nivel Bolivia desde hace 27 años, mientras que en los últimos siete años tiene el aval de la FIFA, lo que le permitió participar en diferentes torneos.

“Fue mi tercera Copa América. Dirigí las semifinales de 2015 que se jugó en Argentina. También estuve en torneos Sub-20, Sudamericanos y Juegos Bolivarianos. De igual forma ya llevo dos Copas del Mundo: del 2016 en Colombia y del 2021 en Lituania, donde dirigí los octavos de final. Con trabajo y humildad los profesores de Conmebol y FIFA me están dando de manera consecutiva las oportunidades y creo que no estoy defraudando”.

Gracias a su experiencia apoya a los nuevos jueces bolivianos pasando sus conocimientos y desea dejarles la batuta en 2024.

“Sueño con estar en el Mundial de 2024 y luego dejarlo para dar oportunidad a otra gente joven que está proceso de aprendizaje. Hemos llegado a la cúspide de mi profesión y toca seguir enseñando al futuro”.

En la Verde Olivo

Gutiérrez es Sargento Mayor de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (Felcc) y para asistir a este torneo internacional, al igual que otros en el pasado, recibió el permiso de las autoridades bolivianas.

“Soy investigador y gracias al Comandante General (de la Policía) Johnny Aguilera y al ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) sea ha podido dar mi permiso para viajar y representar a Bolivia en el arbitraje y a mi amada institución”.