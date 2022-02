Para Del Granado la justicia boliviana enfrenta una crisis terminal

El abogado denuncia irregularidades en el juicio a la expresidenta Jeanine Áñez y dice quelos hechos deben esclarecerse y sancionarse alos responsables, pero de manera proba

Tanya Imaña Serrano

El abogado y exalcalde paceño, Juan Del Granado, que estuvo en Santa Cruz, se refirió a la “crisis terminal de la administración de la justicia boliviana», que tiene acciones “absolutamente contrarias al Estado de Derecho y de la Constitución”.

Del Granado indicó: “En La Paz se liberan asesinos condenados, a partir de consorcios judiciales y se persigue a gente inocente”. Pidió al Gobierno que se respeten las garantías jurisdiccionales.

Se refirió al juicio a Jeanine Áñez y señaló que no la están juzgando por los hechos de Sacaba y Senkata, sino porque, supuestamente, hubiera dictado resoluciones contrarias a la Constitución como senadora, incumplido deberes. “Incluso como senadora tiene inviolabilidad, no podía ser juzgada por acciones que hubiera realizado -bien o mal- cuando era senadora del país”, manifestó.

Por otro lado, el jurista afirmó que se está violando el principio constitucional de unidad de juzgamiento, que indica que nadie puede ser sometido a juicios “que se dividen como queso”; que debe ser un solo juez el que conozca la causa; debe ser el Tribunal Supremo.

Del Granado observa irregularidades en el juicio a la expresidenta, y que deben denunciarse; pero deja en claro que su afán no es el de defender a nadie. “Que se investigue a la señora Áñez, que se esclarezcan los hechos y se sancionen a los responsables, pero no de esta manera burda, torpe, atropellada y arbitraria, en medio de una justicia en la que no cree absolutamente nadie”, declaró.