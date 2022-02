Tres tinglados y ocho casas fueron afectados por el granizo en Senkata

Fuente: Página Siete Digital / La Paz



Al menos tres tinglados se han caído y ocho casas fueron afectadas por la granizada que cayó ayer por la tarde, durante dos horas, en la zona de Senkata, en El Alto.

La dirigencia de la Junta de Vecinos de Senkata informó que la granizada ha ocasionado el colapso de tres tinglados y unas ocho casas también fueron afectadas, porque han cedido los techos ante el peso del granizo. En las imágenes de medios televisivos se puede observar los trozos de hielo que aún cubrían los techos de las casas, patios y en las calles.

Una joven de 18 años resultó herida en una vivienda donde colapsó el techo y fue trasladada al hospital Sagrado Corazón de Jesús de la urbe alteña.

“Mi nieta está afectada y fue hospitalizada en el Sagrado Corazón, estaba echada en su cama, pero de repente cayeron rayos y truenos con el granizo, ahora estamos inundados con agua”, manifestó a Unitel la abuela de la joven que recibió un golpe en la espalda por la caída del techo, motivo por el cual la operaron.

“Este granizo afectó a las viviendas que están inundadas, se han caído algunos techos, algunas casas están humedecidas por las lluvias”, manifestó un vecino del lugar.

“Esto no parece avenida cuando llueve, sino un río”, contó otro vecino de la zona.

Asimismo, una mujer que vive de la venta de comidas perdió los enseres de su actividad laboral y hasta los útiles escolares de sus hijos, debido a que cedió la calamina de su domicilio.

“Mi esposo sólo me decía: ‘tenemos que salir porque todas las paredes se están perdiendo. Ayúdame a evacuar’, me gritaba mi esposo. Esto se va a caer, la nevada todo lo comenzó a hundir, lo único que hemos salvado es a nosotros, no hemos podido sacar nuestras cosas, pedimos colaboración, no tenemos dónde ir, era mi fuente de trabajo”, relató doña Zenaida.

Mientras que, en otro video que circuló en las redes sociales, se ve cómo un tinglado de gran estructura, donde funcionaba un taller de carpintería, se cayó sobre los muebles terminados, y algunos vehículos quedaron con daños de consideración.

“Mis trabajadores han ido a almorzar al igual que mi esposo, gracias a Dios no había nadie en el taller. Solo hemos escuchado un golpe fuerte por la caída, todo estamos inundados, hasta mis tres cuartos están con goteras. Con la caída se ha arruinado todos los muebles que ya estaban terminados, pedimos al Estado que nos ayuden, hemos perdido todo nuestro capital”, señaló la propietaria del taller de carpintería.

En las imágenes difundidas se puede observar a las familias muy afanadas para sacar sus enseres por temor a que haya desplomes de los techos o paredes de otros inmuebles, ya que gran parte quedó cubierta por escombros o anegados por el agua.

La pronosticadora del Senamhi, Ana Mendoza, afirmó que este tipo de granizos se va a mantener y continuarán las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.

“Estas condiciones climáticas se van a mantener porque estamos en época de lluvia, con este aviso de alerta también se registrará humedad, al igual que este domingo”, informó Mendoza.