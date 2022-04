Caso Eurochronos: Policías no se presentaron a declarar pese a tener orden de aprehensión

El próximo 13 de julio se cumplen cinco años del asesinato de Ana Lorena, gerenta de la joyería Eurochronos, después de recibir un impacto de bala por parte de un efectivo de la Policía durante el atraco perpetrado en la ciudad de Santa Cruz, en 2017.

Fuente: Red Uno

El juicio por el atraco a La joyería Eurochronos continúa, se está en una etapa en donde se está llamando a los testigos que evidenciaron este atraco violento en donde hubo víctimas civiles entre ellos Ana Lorena Torrez Torrico.

Jorge Santistevan, abogado de la familia de Ana Lorena, manifestó que son seis policías que tienen órdenes de aprensión porque no se han presentado de manera voluntaria a testificar de acuerdo a la citación que se le hizo por el conducto regular.

Asimismo, señaló que el Comando de la Policía, fue el primer elemento que tuvo conocimiento de estas citaciones, por tanto, de ahí se desprenden las órdenes para que ellos se presenten, por lo que nosotros nos venimos preocupando al respecto desde dos puntos de vista en esta etapa del juicio oral.

En primer lugar, los policías que van a presentarse a testificar “todos se han olvidado, no conocen nada y lo máximo que han hecho en ese lugar, ha sido a protegerse, no a defender”. En segundo lugar, la otra parte es que hay policías que no se presentan a declarar, como este caso que están recibiendo órdenes de aprensión para que vayan a presentarse a declarar como testigos.

Además, “hay que hacer notar que éstos hechos provocados por los mismos policías están retardando la investigación y esa investigación prácticamente ya debería haber acabado, la testificación también de cada uno de ellos”, aseveró el jurista.

Entonces prolonga la investigación total de todo el proceso y seguimos alargando los plazos, por ejemplo, el próximo mes de julio, se cumplen cinco años del hecho y todo ha sido retardación por parte de ellos, concluyó.

Cabe recordar, que el 13 de julio de 2017, al promediar las 08:45 de la mañana, se produjo el asalto a Eurochronos. La fuerza anticrimen movió un contingente de efectivos al lugar, y posteriormente los antisociales abrieron fuego desde el interior de la infraestructura. Producto de ello se produjeron cinco decesos; tres delincuentes, un efectivo de la institución verde olivo y la gerenta de la Joyería.