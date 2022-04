EE.UU. y otros 20 países se reunirán el próximo martes para hablar de Ucrania

EE.UU. y, al menos, otros 20 países se reunirán el próximo martes en la base militar estadounidense de Ramstein (Alemania) para analizar las necesidades en materia de defensa que tiene Ucrania ahora y que tendrá a largo plazo, dijo este viernes el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Algunas de esas naciones pertenecen a la OTAN y otras no, pero la reunión no se celebrará bajo el paraguas de la Alianza Atlántica porque se ha decidido que esa organización no dé ayuda militar a Ucrania aunque sí lo estén haciendo sus miembros individualmente, detalló Kirby.

La agenda del encuentro de la semana próxima incluirá, entre otras cosas, un intercambio de información sobre la situación de la ofensiva rusa en el este de Ucrania.