Productores de maíz reportan que el 70% del área cultivada se perdió por la sequía en el sur de Santa Cruz

Fernando Rojas Moreno

La falta de lluvia y prolongada sequía pasa factura al sector maicero de Santa Cruz que reporta la pérdida del 70% del área sembrada en el sur (84.000 hectáreas), que a la cotización actual del grano duro amarrillo en los mercados tradicionales de la región representan una pérdida estimada de $us 90millones. En la zona sur se cultivan 120.000 hectáreas y esa zona aporta de 500.000 a 600.000 toneladas de grano a la demanda nacional que supera los 1,2 millones toneladas.

Según el presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Mario Moreno, el estado de situación por sequía en los municipios productores del grano en del Chaco cruceño es de ‘extrema’ preocupación. Expresó que se ha estimado que este año la zona sur dejará de aportar unas 200.000 toneladas de maíz a la demanda nacional, dado que 84.000 hectáreas, de las 120.000 que se cultivan en los municipios de la provincia Cordillera fueron afectados y destruidos por la falta de lluvia y extrema sequía.

Hizo notar que esta condición climatológica no solo pone en riesgo la seguridad alimentaria de los pobladores de los municipios afectados, también compromete la alimentación del ganado vacuno, dado que, según explicó, los residuos que resultan de la cosecha de maíz sirven de forraje natural para el ganado.

“La mayor parte de los sembradíos están secos y no habrá cosecha. Al no haber disponibilidad de esos residuos el ganado no tendrá que comer”, enfatizó Moreno.

La falta de disponibilidad de agua en los atajados es también otro motivo de preocupación en el sector ganadero. Productores consultados indicaron que hay zonas donde no llueve desde diciembre de 2021 y que hay muchos productores que tienen sus atajados secos y otros que registra un proceso de agotamiento de dicho líquido.

La noticia de los efectos negativos de la sequía en la producción de maíz asoma justo cuando la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA) y la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor) alertaran un quiebre, a corto plazo, en la provisión de carne de pollo y cerdo, así como huevo y leche, por la escasez del grano amarrillo que se registra en el mercado local. El grano amarrillo es básico y transversal en la dieta animal de los mencionados sectores productivos. Los sectores piden importar el grano para cubrir el déficit que se estima ronda los 300.0000 toneladas para este año.

El fin de semana, el gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) Franklin Flores informó que la compañía estatal acopiará y distribuirá hasta 100.000 toneladas de maíz para el sector pecuario. Anunció que la estatal producirá maíz y trigo, para reforzar la reserva nacional de estos granos.