Un audio enreda a los dirigentes de la Fejuve de El Alto

Un audio vuelve a enredar a los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) que tienen su sede en la avenida 6 de Marzo de El Alto.

Esta vez, los protagonistas son Nicasio Ríos, quien supuestamente está dispuesto a destruir la fuerza de la Fejuve y Gilberto Quispe Chipana, se pone en guardia para defender la máxima organización vecinal.

“La Fejuve (de la 6 de Marzo) no se va volver a unir como era antes. Antes era fuerte, una sola fuerza, pero ahora no se va volver a unir”, dice Nicasio Ríos en las grabaciones de audio que comenzaron a circular la noche del miércoles y eso puso en alerta a casi la totalidad de los dirigentes vecinales.

Actualmente, Nicasio Ríos dice ser presidente de la Fejuve de la 6 de Marzo, pero en la grabación, lanza serias advertencias en contra la Fejuve que el mismo la preside.

Según sus propias palabras, el supuesto plan que están a punto de activar consiste en crear más fejuves y en cada uno de los distritos para destruir el poder de la máxima organización vecinal inspirados en la estrategia maquiavélica del “dividir para reinar”.

“Ya hemos hablado con el Ramon Quispe y él está dispuesto. Es que vamos a crear unas ocho a 10 fejuves en todo El Alto”, agrega Ríos al comentar que Gilberto Quispe Chipana, no va poder hacer nada porque no tiene bases y supuestamente no le quieren para nada.

“El Gilberto Quispe, no había sido presidente de su junta ni tiene bases en el Distrito 1. Lo mismo el Pedro Aruquipa y no los quieren en ningún distrito para nada”, agrega.

REACCIÓN

Gilberto Quispe Chipana, es el segundo vicepresidente de la Fejuve de El Alto, está habilitado para asumir la presidencia de la organización por derecho de sucesión.

El dirigente Nicasio Ríos sospecha que el único que puede salir a defender la unidad y la soberanía de la Fejuve es Gilberto Quispe Chipana y por esa razón busca medios para desacreditarlo.

Ante esa situación, algunos dirigentes de la Fejuve de El Alto reaccionaron ayer tomaron la Sede de la Organización, anunciando la expulsión inmediata de Ríos a quien le acusan de paralelismo vecinal.

Dentro ese marco, varios presidentes de juntas vecinales liderados por Gilberto Quispe Chipana, ingresaron ayer a la sala de reuniones de la Fejuve donde resolvieron declararse en estado de emergencia y anunciaron que no permitirán la destrucción de la Fejuve alteña.

“Compañeros, nos declaramos en emergencia porque estamos bajo ataque. No vamos a permitir que destruyan nuestra Fejuve que tiene más de 50 años y no podemos echar al tacho ese medio siglo de lucha”, dijo Quispe Chipana.

Minutos después los dirigentes vecinales, resolvieron asegurar con candados las puertas de la Fejuve y anunciaron que no permitirán que ingrese más gente a la sede organización que una reunión del Comité Ejecutivo o un ampliado decida el futuro de la Fejuve.

Anoche, Gilberto Quispe Chipana fue posesionado como nuevo presidente de la Fejuve quien además tomó el control de la oficina designada al presidente de la organización desde donde anunció reconstruir la máxima organización vecinal de El Alto.