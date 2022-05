Tras la muerte de Sergio Perovic, en Argentina, la exalcaldesa Angélica Sosa hizo pública una carta póstuma, que escribió dirigida a su esposo fallecido, en la que dice que “no puede dar cabida a la desesperación y desesperanza”.

“Hoy que no estás, que no estarás, siento mucha tristeza, siento una gran opresión en mi pecho, pero viviré con cada recuerdo de nuestra felicidad juntos hasta que volvamos a encontrarnos (…). No puedo dar cabida a la desesperación y desesperanza, pues viajaste en la distancia a un sitio mejor, solo me resta desear paz en tu alma y que la eternidad no será causa de olvido”, señala una parte de la misiva, que fue publicada en las redes sociales mediante sus familiares.

La exautoridad continúa y lamenta que hoy no disfruta de la presencia de su pareja, que “la crueldad y la injusticia” los separaron en los últimos meses, por lo que eleva sus pensamientos y plegarias “en la distancia a la eternidad”.

“Recuerdo con amor cada detalle lleno de cariño, besos, abrazos y nuestro gran amor de más de 37 años, años llenos de ternura y pasión, pues fueron viva llama de nuestro amor. Que descanses en paz mi amado amor Sergio Perovic y si hay otra vida y volviera a nacer, me gustaría encontrarte otra vez”, se lee en la parte final que escribió Sosa, presidenta de la agrupación ciudadana Santa Cruz Para Todos (SPT).