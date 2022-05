Desde el MAS plantean la ampliación del interinato de Cruz ante trabas en la Asamblea

Después de que de la Asamblea Legislativa Plurinacional se empantanó en la elección del Defensor del Pueblo, el MAS recurrió a una advertencia que podría flexibilizar a la oposición para que respalde al postulante Pedro Callisaya o de lo contrario se ampliará el interinato de Nadia Cruz.

Fuente: Brújula Digital

«Se debe convocar a las tres fuerzas políticas para que entren en razón ambas partes, oficialismo y oposición, si una de ellas (de la oposición) antepone la razón ante sus pasiones se puede avanzar. Ahora si no se opta por esta razón, si no funciona el consenso la segunda alternativa sería que esas fuerzas políticas dejen de secuestrar a sus parlamentarios y se opte por la libertad de los parlamentarios (…) y por último, quisieramos que no ocurra, pero puede ocurrir, es que no se tenga siempre un consenso y se continúe con los interinatos» advirtió el vocero del MAS en Chuquisaca, Elmer Callejas.

El reprote fue divulgado por radio Fides.

La Asamblea Legislativa Plurinacional no logró elegir anoche al nuevo Defensor del Pueblo pese a dos rondas de votación.

El MAS dio su respaldo en una primera votación a dos candidatos Pedro Callisaya y Porfirio Machado mientras Comunidad Ciudadana respaldó a Evelín Cossío.

En la segunda votación, el MAS intentó reagrupar su respaldo para Callisaya con 82 votos, pero no fue suficiente mientras Comunidad Ciudadana ratificó su respaldo a Cossío con 47 votos.

Nadia Cruz asumió la Defensoría del Pueblo en enero de 2019 y su mandato tendría que finalizar la próxima semana.