Eligen a una boliviana como concejala en un municipio de Londres

La activista boliviana Claudia Turbet-Delof fue elegida como concejala en el municipio de Hackney, en Londres, por el partido laborista. «Inspirada por el proceso de cambio,lista para representar a los no representados. Gracias mil, no les defraudaré. ¡Jallalla!. Aquí ganó la comunidad, nuestra gente hermosa trabajadora. Porque nos quisieron enterrar pero no sabían que somos semillas», escribió la joven en su cuenta de Twitter.

«Hemos internacionalizado la wiphala, ahora estamos exportando al mundo nuestro modelo de proceso de cambio por una vida digna para todos y armonía con la Pachamama. Bien hecho Claudia Turbet-Delof», celebró el sitio «Wiphala France».

El portal de Abyayala informó que «tras las elecciones locales realizada el pasado jueves en Reino Unido, la boliviana logró convertirse en la primera latinoamericana en formar parte del concejo del municipio de Hackney, como parte del Partido Laborista, el cual logró una victoria moderada frente a los conservadores».

La embajada de Bolivia en España también celebró su logro: «Felicitamos a la hermana Claudia Turbet-Delof, (@madeinbolivia) por resultar electa concejal en Hackney. Claudia llevará siempre en alto los colores de Bolivia», publicó en su cuenta de la misma red social.

Turbet-Delof reside en el Reino Unido y fundó la Red Internacional Whipalas por el Mundo. “El Partido de los Trabajadores es el partido también de los migrantes, un partido que lucha para hacer frente al Partido Conservador, hoy en el gobierno central y que entre otras cosas desarrolla una política migratoria muy hostil y que postula una limpieza social”, dijo la joven en declaraciones recogidas por Abyayala.

Según el sitio Hackney-labour.org.uk, Turbet-Delof emigró de Bolivia a Gran Bretaña en 2003 y desde entonces vive y cría a su familia en Hackney. «Le apasionan los derechos de nuestros trabajadores y se basará en su experiencia sindical para abogar por buenas condiciones de empleo para los residentes de Victoria Ward», refiere ese sitio web.

«Ella cree firmemente en la importancia de los servicios de apoyo gratuitos para el bienestar socioeconómico y emocional de las comunidades. Desde 2017, dirige un proyecto de asesoramiento gratuito para familias y jóvenes en Hackney, así como programas educativos para comunidades hispanas, principalmente en Hackney, que no hablan inglés sobre temas como electorado, calificación crediticia, pensiones, inquilinos y derechos laborales», agrega la reseña.