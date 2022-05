EMAPA «avasalla» propiedad incautada en Guarayos

Por Redacción Diario Pagina Siete

Los trabajadores campesinos de las tierras que fueron incautadas dentro del denominado caso “Ostreicher” rechazaron la intervención de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), que amparándose en la Ley 913 (Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas) y en el Decreto Supremo (DS) 3434, pasaron los predios de 35 mil hectáreas “de manera provisional” a manos de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).

Hay que destacar en este punto que las tierras que en extensión son 35.000 hectáreas se encontraban en litigio y que por lo tanto no podían ser dispuestas ni intervenidas sin antes conocerse una sentencia del proceso que se cumple en el tribunal Primero de Santa Cruz. Las tierras fueron incautadas en 2011 a pesar de que una auditoria forense, encargada por el Ministerio Público, concluyó que no habían pruebas de que el dinero para la inversión provenga del lavado de dinero ya que llegó a Bolivia a través de procedimientos establecidos como Swift bancarios a través de las Unidades de Investigación Financiera de Suiza

De acuerdo a una de las comunarias de la zona que se contactó con Brújula Digital, dijo que “las personas de estos lugares se harán escuchar, si las autoridades se vuelcan a favor de la empresa y de los avasalladores”, porque están vulnerando los derechos de las familias que trabajaron en el desmonte de las zonas.

Los trabajadores habían sido declarados depositarios de las tierras en litigio por una orden del juez del trabajo. Ellos cumplían regularmente faenas de campo en la propiedad El Cruce ubicada en la Localidad de San Antonio del Junte a unos 400 kilómetros de Santa Cruz en la carretera al Beni.

“Necesitamos que escuchen los gritos de necesidad que tenemos. ¿Dónde vamos a ir?, ¿Dónde vamos a ir para poder trabajar y comer algo?”, dijo y pidió que se guarde su identidad para evitar represalias por parte de los avasalladores.

Según una notificación de desalojo “inmediato/2022”, de Dircabi de Santa Cruz, señala que los ocupantes de los predios antes mencionado para su legar desalojo de forma inmediata amparado en la Ley 913 con su decreto reglamentario 3434 y sus normas conexas”.

La misma hace mención que los ocupantes deben desalojar los predios El Cruce N° 1 y 2, cantón Santa María; predio San Bartolo, provincia Guarayos, predios Los Cusi. “En atención al oficio emitido por el juzgado cuarto laboral de la Capital en fecha 3 de mayo de esta gestión, donde se indica el acta de entrega de bienes muebles e inmuebles en favor de Dircabi-Santa Cruz”, señala la nota.

La información comunicada al medio digital el pasado jueves, fue confirmada este sábado, por un funcionario de Dircabi que dijo que “podía dar información pero no dar su nombre” e informó que las 35 mil hectáreas que fueron incautadas en el caso que se siguió a la colombiana Liliana Rodríguez y al estadounidense Jacob Ostreicher, pasaron a manos de EMAPA, para que está disponga de su uso y cuidado desde este momento.

“Son todas las tierras del caso Ostreicher, todos los predios están ya en manos de EMAPA de manera provisional”, dijo el funcionario de Dircabi en contacto con Brújula Digital.

“Entre las instituciones que tenemos está EMAPA, ella ha hecho la coordinación de beneficio al Estado y creo que mañana van a cortar el listón y apertura y a traer maquinaria para de una vez empezar a ejercer el trabajo de siembra y cosecha”, acotó.

Indicó que EMAPA llegará a coordinar con los trabajadores y avasalladores para que sean parte de los trabajos conjuntos en los predios que ya están en manos de EMAPA.

“Ahora ellos (los avasalladores) harán su comitiva y tratar de coordinar con EMAPA para ver si necesitan trabajadores. EMAPA fue claro y dijo que habrá apertura de espacios laborales en el lugar”, dijo.

“Los de EMAPA hablaron con los comunarios y con los avasalladores. Pero hasta el momento no se ha presentado ningún representante de los avasalladores. Ya se ha firmado las actas provisionales”, agregó el funcionario de Dircabi.

Dijo que mañana, domingo, se hará la entrega oficial de Dircabi a Emapa “Va a ser una actividad grande del tema agro, pero no se apersonó nadie de los trabajadores de los predios y no hubo contacto”.

Sin embargo, desde los trabajadores, manifestaron que las autoridades de EMAPA y de Dircabi no se apersonaron y no se los tomó en cuenta en la decisión del desalojo y mucho menos en la creación de empleos que la empresa estatal pretende hacer.

“Ningún acuerdo, no se llegó a ningún acuerdo. Ellos son unos pícaros esos de EMAPA y de Dircabi. No se ha llegado a ningún acuerdo y nos quieren botar así nomás. ¿Dónde van a ir estos niños, las familias?”, dijo una comunaria.

Otro comunario manifestó que los de EMAPA se comprometió a que ellos no iban a ser retirados de la zona, pero que ahora, con la notificación de desalojo, se traicionó la confianza de las familias que vivían en campamentos en las zonas incautadas. “Nos dijeron que nos íbamos a quedar y ahora nos dijeron desalojen. ¿Cómo nos dicen primero que nos quedemos y por escrito nos dijeron que no vayamos?”, dijo el comunario.

Por otro lado, la corregidora de Guarayos, Piedades Rivero, aseveró que está acción es una vulneración a los derechos de los trabajadores de los predios incautados, debido a que los mismos producían para comercializar y así vivir del día a día.

“Es indignante está medida, no podemos creer esto. Es un abuso por parte del Gobierno. No vamos a permitir está acción, porque están coartando el derecho de vivir en un lugar a las familias. Ellos viven del día a día y Liliana Rodríguez dejó esas tierras a manos de los trabajadores y no así del Gobierno”, indicó.

De acuerdo a vídeos enviados al medio digital, varias maquinarias, como tractores ingresaron a los predios para poderla, según EMAPA, trabajarlas de manera inmediata.