¡ En lo que quedó !

Carlos Federico Valverde Bravo

En el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, don Carlos Marx escribió : «La historia se repite dos veces, primero como tragedia, luego como comedia» frase que es atribuida a Hegel. Discusiones aparte, acerca de quién es la frase, el brillante sociólogo y escritor, Slavoj Zizek, en su obra “En defensa de causas perdidas (2011) se permite señalar que a Marx “Se le olvidó añadir que la primera vez como tragedia, la segunda como farsa”. “Algunas veces, la repetición a modo de farsa puede ser más terrorífica que la tragedia original”, dice Zizek y, eso es lo que le está ocurriendo a don Juan Evo que está cada día peor, peleándose contra sus propios fantasmas (sus molinos de viento) y, sobre todo, cayendo de categoría peleándose con rivales chicos.

Convengamos, primero, que en este gobierno todo parece ser tan disparatado que Arce está comenzando a ocupar el lugar de Morales incluso en el MAS, porque “así nomás es”… sin mérito alguno en la partidocracia y, seguramente, merced a la lógica de Morales, muy “aprendida por la militancia clientelista”, el que tiene el poder se lo lleva todo.

No es que haya comenzado de ahora; a Morales le va yendo mal desde su vuelta de Argentina, cuando lo increparon en el camino de retorno, debiendo desviar en varios tramos para evitar la protesta de su propia militancia que no le perdonaba la huida y el fraude, más allá de que se haya mantenido en el “instrumento político”. Después vino el sillazo y las acusaciones de haber estirado el dedo para el nombramiento de candidatos a Gobernadores y parlamentarios. Sea lo que haya sido, la última expresión de descontento parece haber sido lo ocurrido en Tingüipaya, donde murieron 2 campesinos, después de un acto en el que Choquehuanca inauguraba una “escuela para la vida”.

El tema es que lo político se le complicó tanto a Morales que apareció un “tal Cuéllar”, que en época de poder del jefazo, no se atrevía a mirarlo de frente, peor a increparlo (mandado por Arce y/o Choquehuanca?) y de ahí comenzó la hecatombe del evismo porque hace unos días el TSE que obedece lo que le manda el poder y no el huido, decidió dejar en “Statu Quo” la decisión interna del masismo de expulsar a Cuéllar, decisión que, es claro, jamás se hubieran dado el lujo de tomar, allá en plaza Abaroa, si Morales tuviera poder.

El niño ministro es la punta de lanza del gobierno para espolear a Morales y, esa debe ser la razón por la cual no importa su bajo rendimiento en el cargo; el personajito (porque no es grande políticamente, aunque tenga barba) hace exactamente lo que le molesta a Morales y logra mucho. Como veremos más adelante.

Hay un “ninguneo” desde el poder político e institucional del gobierno al ex presidente y Jefe del partido, dando la impresión de que el MAS no gobierna; que gobierna Arce sin recurrir al partido. Hoy, el partido es cualquier cosa en manos de Morales cada vez más solo y arrinconado; no importa si Torrico reemplazó a uno que criticó a Morales, eso es lo de menos, el ex diputado y ex concejal, de malos recuerdos para la política por la serie de acusaciones en su contra, está en el cargo y “va a servir” a Arce para ser el parapeto de los pleitos de la oposición que logró evitar el nombramiento del defensor del Pueblo, dificultándole mucho al gobierno.

El Ministro de Gobierno dejó en nada los llamados “narcoaudios” de valle Sacta, denunciados por Morales, pese a la gravedad de los mismos. Ahí hay una serie de factores que demuestran que puede haber protección al narcotráfico: alguien alerta el funcionamiento de unas fábricas de cocaína en el corazón mismo de las bases de Morales y el Tcnl Erick Terán, sin dar parte a sus superiores, decide entrar a las mismas, avisando lo que estaba haciendo cuando estaba en el lugar; de inmediato, el viceministro de Gobierno Mamani (que ahora está en todos los operativos grandes, como para despejar dudas sobre él), y los coroneles Jaime Arancibia (exjefe nacional de Umopar) y José María Velasco (exdirector de la Felcn), le piden que deje las cosas como estaban y se retiren. Terán se fue, Evo Morales denunció, los hechos se hicieron públicos y.. la FELCN entra “a la factoría de cocaína” que, resultó no ser la misma a la que entró Terán, de acuerdo a la declaración de su abogado. Entendamos entonces que, estamos hablando de 2 fábricas diferentes y que Morales denunció una y el gobierno al actuar sobre otra, puede haber dado lugar a que la denunciada sea probablemente desmantelada por los propios narcotraficantes.

No es cosa menor, pero no pasó nada, por el tema hubo un dudoso show de los polígrafos, pero, hasta ahora nada. No olvidemos por otro lado que entraron a Mundaka, como represalia a pleitos entre Morales y el gobierno por la detención del ex Cnl Dávila. No se sabe qué se encontró en el aeródromo, es muy repetida la situación, como casi todo lo que pasa en materia de narcotráfico.

El hecho es que Morales pierde peso, porque no le llevan el apunte y por sus errores básicos, como quejarse porque del Castillo impulsa la frase “Sólo di no” (si te ofrecen drogas). Morales denuncia (se defiende?) diciendo que eso es el retorno de USAID, y la DEA, cuando en realidad es una frase universalizada a partir del exceso de consumo de drogas prohibidas en el mundo entero; la frase la popularizó el gobierno de EEUU, pero en Bolivia denota, por fin, una intención del gobierno boliviano de hacer algo para evitar, el consumo de drogas en el país. No tiene imaginación o publicistas creativos el Ministro? O lo hizo para “estorbar” a Morales que está cada vez más a la defensiva si de drogas se trata, acudiendo a su arsenal antiimperialista trasnochado, cuando lo evidente es que hay padres y madres en el país que ven lo que pasa con sus hijos en este aumento de consumo de drogas en la juventud.

Morales está “fatigado”; en materia de narcotráfico, ha escrito tragedias que se han convertido en comedias que las ha sufrido el país entero. Antes tenía quienes lo rodeen, ahora está solo… alguna vez Loza le da un tibio apoyo sin nombrarlo, Andrónico lo evita y, los Quintana, Romero y otros ya no salen a defenderlo; Romero sólo habla de política si lo aluden directamente. Definitivamente, al huido lo dejaron de cuenta de los muchachos y así le va a ir, porque el que se acuesta con “niños” (no tiene alusión a las denunciadas debilidades delincuenciales” del huido) … amanece mojado