“No les daré un peso más”, el francés Dessard protesta por la burocracia para registrar su app Auxilio

La tarde de este miércoles el activista francés Alexis Dessard expresó su molestia porque después de seis meses de haber iniciado el trámite para registrar Auxilio, la marca de su aplicación para ayudar a víctimas de violencia, no ha podido concluir el trámite.

El activista medioambiental anunció días atrás en Unitel sobre el lanzamiento de su app Auxilio para víctimas de acoso o de violencia, con el objetivo de disminuir la inseguridad en las calles.

Aparentemente, el activista buscaba registrar la marca Auxilio en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi); sin embargo, no pudo lograrlo.

“Unos 6 meses después, cuando pensaba que por fin había sido registrada la marca, me avisan que no puse la misma dirección que mi carnet (me he mudado, no tengo la suerte de tener un lugar fijo desde que llegue)”, explicó en las redes.

En el documento del Senapi que muestra Dessard en las redes sociales, se señala que la dirección del documento de identidad del activista, no coincidía con el formulario que había rellenado, por lo que debe corregirla.

El francés estaba tan molestó que manifestó que no le dará “un peso más” al Senapi.

“Esta burocracia me da ganas de seguir viajando. Pienso realmente tomar una pausa e irme hasta Pando haciendo el dedo”, concluyó Dessard.