Sin novedad a comunicar

Carlos Federico Valverde Bravo

Claro…. que Eva Copa y Nadia Cruz se enfrenten, cuando la segunda de las citadas pasa directamente al “olvido”(con ignominia, recordando todos que su rol como defensora del pueblo fue terriblemente gobiernista y poco “defensora” de la ciudadanía agredida por el poder), no es novedad, aun cuando debiera llamar la atención la xenofobia de la Alcaldesa de El Alto que parece no tener en cuenta que muchos bolivianos trajinan por las calles de ciudades importantes del mundo, no en calidad de turistas, sino buscando “ganar el pan” y, no siempre bien mirados por causa de la misma xenofobia expresada por la señora Copa, quien parece no reparar que la violencia y la inseguridad no son cuestión de nacionalidades. En fin… no es novedad…

No es novedad, de ninguna manera que el niño ministro pida unos días más para saber qué pasó con las pruebas de los polígrafos que debían ser 1.000 “en ocho polígrafos” y en 15 días, habiéndose llegado a sólo 223 y sigue sin ser creíble lo hecho, pero, no importa, no es novedad, lo que comienza mal, en Bolivia no termina mal… simplemente “queda ahí”.

Lo mismo que con el lío ese de “Valle Sacta”, donde se denuncia que la FELCN destruyó un laboratorio diferente al que denunció y entró, para luego abandonar, “por órdenes superiores”,el Tcnl Yerko Terán. En efecto, de acuerdo a las palabras del abogado del citado oficial de policía, se ha destruido otra fábrica de cocaína (otras) en la misma zona, lo que quiere decir que eran, por lo menos, 2 campamentos con varias fábricas cada uno; uno que esta intacto y el otro no… lo que nos lleva a pensar que son al menos 2 líneas (colombianas, fue la característica denunciada) las que funcionan en la zona y, nada raro que Evo Morales haya alertado al Cnl Terán sobre una y que el gobierno haya actuado sobre la otra, con lo que, en un país como el nuestro, el que piensa mal, acierta, podemos sugerir que puede haber 2 tipos de protecciones, una del sistema político cocalero (que denunció 1 campamento) y del sistema de poder del Estado (que actuó sobre otro). No tendría que ser “novedad”, no es nada fuera de la normal anormalidad en la que vivimos.

Nada es novedad en Bolivia; sin embargo, ahí anda el “niño ministro” haciéndose entuertos en la cabeza con los “narco audios” que pueden hasta salir falsos, si acaso logran hacer tan mal el estudio que, ya se sabe, no se hace en el país, (recuérdese que la senadora González y yo hicimos el de Soza en Brasil y España). El estudio del de Evo Morales cuando daba las instrucciones a Yucra, se hizo en Colombia, concretamente, por la cooperación solicitada al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de Colombia. Estos, pese a que el propio Tcnl Terán reconoce haber grabado las conversaciones y señalar las voces de todos los que aparecen, los que conversaron con él fueron los Coroneles Velasco y Arancibia y que las otras grabaciones son del Capitán de Villegas con el capitán García, ayudante de órdenes del Vice Min de Defensa Social, Sr Jaime Mamani y con el sargento de apoyo del Comandante Nacional de UMOPAR, quienes nunca negaron tales situaciones, aunque, pueden hacer sus negativas “a pedido del poder”, cosa que tampoco tendría que ser novedad y, como dijo el pequeño compañero “tira-cohetes”, eso pudiera quedar en nada.

Como puede quedar en … quién sabe qué, el micro-aspirado de las 66 avionetas que están detenidas e incautadas en el aeródromo de los 2 nombres (“Mundaka” y, “La Cruceña”, habilitado por el ex piloto de Evo Morales, Celier Arispe ), las mismas que parecen haber sido entregadas como gesto de buena voluntad por “alguienes” que notaban la necesidad de un operativo espectacular por parte del gobierno (Ministro niño) para “ganarle” a Evo Morales. Porqué se dice “entregadas”? porque ninguna de las ellas fue reclamada de manera pública (no sabemos si bajo cuerda, hay algo) … lo que significa que, estando tan “quemadas”, ya no tenían demasiada utilidad, salvo un último viaje que no se realizó. Pasa tiempo y … nada…

No es novedad, por otro lado, que el “camachismo” arremeta contra Rubén Costas y 2 de sus militantes más destacados, al menos en la exposición pública (Aguilera y Saavedra), aunque Demócratas y Creemos, hayan hecho un acuerdo en la elección que ganó Camacho. Ese acuerdo decía que Demócratas no iba a presentar candidato, aunque la la verdad es la inquina de Camacho viene desde después de noviembre del 2017 (cuando se habilita ilegalmente a Morales a candidato por el Derecho Humano de serlo). Efectivamente, el ahora gobernador puso en la mira a Costas, convencidos él y su equipo de gente que, si querían hacer algo en política no había lugar para dos, porque la idea era que “el masismo es muy fuerte”, cuando es evidente que cuando Costas fue candidato hubo varias candidaturas no masistas que buscaron la gobernación y no hubo la “necesidad” de dejar el campo libre al mejor posicionado; eso no es democracia. Camacho convenció a casi toda la gente no masista de que no había lugar para más y todo el 2018 y el 2019, cuando logró la presidencia cívica se dedicó a defenestrar a Costas a quien llamó traidor en más de una oportunidad, así como lo hizo (sin usar la palabra directamente) con Luis Barbery y Fernando Hurtado desde el Cristo Redentor, cuando el humo cubría la ciudad.

Fuimos críticos en ese momento a la decisión de Costas de arriar sus banderas; los argumentos respondían a la lógica de entender una de las hipótesis de trabajo político que dice que hay que entender cuál es el enemigo principal, bajo el entendido de que: “si Demócratas presentaba candidato a la Gobernación, dividía el voto cruceño”; esa es la teoría, en la práctica eso se cumplió de una sola parte: Costas, que tiene 5 o 6 asambleístas como demócratas, pero algunos de ellos resultaron ser “demasiado independientes”, caso de la Asambleísta Katia Quiroga que tiene a mal traer a los que “creen” y eso hace que se busque presionarla defenestrando a Costas, quien pudo haber tenido una manera de hacer política que no gustaba a muchos, entre ellos a mi, que exigía públicamente más frontalidad contra el poder de Morales) pero, logró lo que se llama “la autonomía posible”.

Por ahora, CEEMOS está logrando la adhesión del sistema Judicial para incomodar a Costas; las “causas” van a hacer fila; no será solo el ya descartado prácticamente caso “vallas publicitarias”, y los 200.000 bs restantes que no aparecen como faltantes en la auditoría de la Contraloría, será (y esto será novedad) el caso de las Becas otorgadas por la gobernación para que jóvenes cruceños viajen al exterior a capacitarse, tal como se hizo en los 60´s y 70´s, en una muestra de que las regalías sirvieron para capacitar al material humano… y ya iremos adelantándonos de otras acciones, poniendolas en conocimiento de la gente.

CREEMOS, decía, está logrando el favor del Sistema Judicial, justo cuando el poder del MAS necesita 2 tercios en la elección del Defensoría del Pueblo… vaya ¡!! nada que no se haya visto antes ¡!!

Viste? Nada que no se haya visto… por eso… como te digo, este domingo estamos … sin novedad a comunicar