«Evo Morales manipula la justicia», dice Pedraza tras conocerse de una reunión en donde se definió juicio ordinario contra Añez

Fuente: Unitel

Tras la revelación que hizo el expresidente Evo Morales al decir que se habló de aplicar un juicio ordinario, y no de responsabilidades, contra Jeanine Añez en una reunión con la cúpula masista, el vocero de Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Pedraza, aseguró que estas declaraciones denotan que el jefe del partido de Gobierno tiene un control del sistema judicial.

“El expresidente Evo Morales está mostrando que tiene el control del sistema judicial, esa revelación que hizo sobre donde se definió el juicio contra Añez, es la prueba y declaración de que el sistema judicial está manipulado por el partido de Gobierno y Evo Morales”, manifestó Pedraza.

Pedraza sostiene que Evo Morales pretende “reivindicarse ante la historia” y hacer creer que, su salida del Gobierno fue mediante un golpe de Estado, dejando de lado su renuncia ocurrida durante la crisis de 2019 que se dio tras las fallidas elecciones presidenciales.

«El político, el que está en el poder decide qué sentencia tiene que dar el juez. Y en este sentido, vemos que Evo Morales sigue siendo el protagonista central en la manipulación del sistema judicial«, indicó Pedraza.

“Quiere escribir la historia como si él fue sacado mediante un golpe de Estado y no renunció”, dijo.

El político opositor asegura que existen las pruebas para admitir que el MAS participó del proceso transitorio el 2019.

“Ese hecho irrefutable no lo pueden negar ante la historia, está demostrado que el partido de Gobierno fue protagonista central para que Jeanine Añez sea presidenta. Si el MAS no participaba, no había proceso de transición”, dijo.

El fin de semana, Evo Morales reveló que el camino para el juicio ordinario en contra de Jeanine Añez fue tomado en una reunión que, dijo, fue convocada por el presidente Luis Arce y que tuvo la presencia de otras autoridades nacionales y miembros del Pacto de Unidad.

“Solo quiero comentarles en una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, estaba David Choquehuanca, vicepresidente; Iván Lima, ministro de la Presidencia, Pacto de Unidad, no todos; jefes de bancada de senadores y diputados, presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”, reveló Morales en su programa radial.