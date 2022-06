Gobierno dice que ‘imprecisiones’ de García-Sayán podrían ser tergiversadas por sectores

Lima dijo que esas observaciones ponen el riesgo el trabajo que realiza la administración del presidente Luis Arce en el permanente mejoramiento de la administración de justicia en el país.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, dijo que las “impresiones” realizadas por el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, sobre el estado de Justicia en Bolivia, podrían ser malinterpretadas o tergiversadas por algunos sectores del país.

“La confianza entre todos los actores políticos (de Bolivia) en los últimos días se ha visto empañado por una serie de impresiones en las declaraciones del Relator. Nosotros vemos con profunda preocupación que muchos de los sectores puedan tergiversar, malinterpretar determinaciones y afirmaciones del relator”, dijo Lima en su intervención en el pleno de las NNUU realizado la madrugada de este martes en Ginebra.

El Relator de la NNUU, a través de su cuenta de Twitter, observó la semana pasada que “la justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación o revisión, si se presentase” en torno al caso de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez que fue sentenciada a 10 de cárcel dentro el caso Golpe de Estado II.

García-Sayán afirmó entonces que “tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”.

Lima dijo que esas observaciones ponen en riesgo el trabajo que realiza el gobierno del presidente Luis Arce, con la participación y veedurías internaciones, como las NNUU, de buscar el permanente mejoramiento de la administración de la justicia en el país.

No obstante, la autoridad afirmó que Bolivia trabaja en el cumplimiento de las 10 recomendaciones realizadas por García-Sayán en mayo tras su visita al país para verificar la situación de la justicia boliviana.

Uno de ellos es la atención a las víctimas de feminicidio que no tenían atención oportuna en las instancias judiciales. “Las cifras en cuanto a la protección y el éxito de litigo en relación a los feminicidios han cambiado drásticamente, de no tener sentencias, de no tener acciones de parte del Ministerio Público de mi país en relación al delito de feminicidio por instrucción del presidente Arce y a partir de una comisión de seguimiento a los casos de feminicidio y violación han tenido un cambio fundamental”.

Añadió que, “de tener un éxito del 10% en el litigio en estos casos, estamos en un 85% de éxito con sentencias ya logradas y consolidadas en estos crímenes de feminicidio y un trabajo coordinado en el marco de la Ley 898 entre todos los niveles del Estado para poder brindar la debida atención a todas las víctimas”.

También indicó que, con relación a jueces de carrera, el Gobierno trabaja, en coordinación con las asociaciones de magistrados y la Escuela Judicial para que hasta fin de año se tenga nuevas autoridades judiciales.

“El reto que nos plantea el relator de tener en diciembre jueces de carrera, jueces transitorios, que es uno de los problemas principales identificados por el relator, se está actualmente trabajando junto a las asociaciones de magistrados del país, junto a la Escuela Judicial que ahora tiene un nuevo director y estamos seguros que en este año vamos a lograr que el país deje de tener la categoría de jueces transitorios para que todos nuestros jueces puedan ser parte de la carrera judicial”.

