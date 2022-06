Morales: “Las universidades indígenas no tienen autonomía, dependen del presidente y de los ministros”

El presidente de las Seis Federaciones de productores de coca y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, estuvo en una reunión en la Universidad Indígena Boliviana (Unibol) Quechua Casimiro Huanca, donde dijo que el objetivo de esta casa de estudios superiores es que “no tenga autonomía” por lo que no se realizarán “paros ni protestas”.

“El objetivo es que nuestras universidades indígenas no tienen autonomía, dependen del presidente y de los ministros, y en el área donde está la universidad aymara, sólo se habla aymara”, dijo Morales.

Además, afirmó que los estudiantes que ingresen a alguna de las universidades indígenas deben entrar a estudiar, ya que no habrá suspensión de clases. “Quiero decirles que esta universidad es estatal sin autonomía y si algún estudiante quiere autonomía que se vaya a San Simón, Gabriel (René Moreno), UMSA, UTO”.

Morales dijo que durante su mandato, muchas personas le pedían profesionales de universidades privadas. “Cuando estaba de presidente los alcaldes me pidieron que les contacte con ingenieros de la EMI, ¿por qué buscan ingenieros de la EMI, por qué no de la UMSA? y me dijeron que los ingenieros de la EMI son más trabajadores y más disciplinados porque ahí se estudia, ahí no hay paros, no hay protestas”