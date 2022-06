Nallar seguirá en Chonchocoro hasta el martes

Misael Nallar, acusado de ser el principal responsable del triple asesinato de policías en Santa Cruz, se quedará al menos hasta el martes en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Esta información se conoce luego de que la noche del sábado el Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal, conformado por los jueces Freddy Coronel, Yanet Paniagua y Claret Llanos, respondiera a la Acción de Libertad en el Tribunal de Garantías Constitucionales interpuesta por la defensa de Nallar con una orden a Rodrigo Vedia, juez de Instrucción Penal Primero de La Guardia, de “dictar una nueva resolución debidamente fundamentada” en un plazo de 24 horas a partir de su notificación legal.

Vedia había ordenado antes la detención preventiva por 180 días para Nallar en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

“La sentencia salió el sábado. La notificación se va a hacer mañana (lunes), en el primer día hábil. El juez (Vedia) tiene como máximo 24 horas para hacer retornar al señor Nallar a la ciudad de Santa Cruz”, informó Carlos Antelo, uno de los dos abogados titulares del investigado.

El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, confirmó hoy que aún no recibió ninguna orden de traslado.

La mañana de este domingo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que el equipo jurídico de la Policía está analizando la estrategia para dejar sin efecto el retorno de Nallar a Palmasola y para que el detenido continúe en Chonchocoro.

«El juez ha concedido esta tutela, por lo cual ha dispuesto que el señor Nallar sea trasladado al recinto penitenciario de Palmasola”, explicó la autoridad a medios estatales.

Al respecto, Antelo dijo: “Esta es una acción constitucional, no es un recurso de una audiencia cautelar, ni una cesación de una detención preventiva, ni un juicio oral para que ellos tengan el derecho a apelar (…). Una acción constitucional puede volver confirmada del tribunal o revocada. Ellos (el Gobierno y la Policía) no pueden meter un solo memorial, porque no son parte, parte es el juez cautelar (Vedia) que violento el derecho de mi cliente, nadie más”.