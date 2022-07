Diputado arremete contra Gonzalo Gandarillas y señala que su gestión en la Universidad de Tarija “fue nefasta”

El diputado nacional Edwin Rosas ha arremetido contra el ex rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) de Tarija Gonzalo Gandarillas tildándolo de ser una “autoridad nefasta” que atentó contra los recursos de la casa superior de estudios por no saber como administrarla.

Fuente: La Voz de Tarija

“Finalmente nos han llegado los PIE que hemos solicitado en varios temas, por ejemplo del campus universitario de la ciudad de Yacuiba, viendo la información vemos la pésima forma en la que ha manejado el ingeniero Gandarillas en su gestión todo estos temas, primero que ha permitido que a la universidad la demanden y que ahora tenga que pagar más de 5.000.000 de bolivianos que es un daño económico que la universidad va a tener que pagar”, ha indicado Rosas.

Por otra parte, ha indicado que se encuentran preparando una serie de acciones jurídicas que va a abarcar a Gonzalo Gandarillas y al actual rector por, presuntamente, no defender la universidad y buscar a los responsables de esta pésima administración.

“También hemos recibido la información de la construcción del hospital universitario donde hemos detectado una serie de falencias que lamentablemente el ex rector ha cometido, el terreno no sirve ni tiene un proyecto definido. El ex rector Gandarillas ha sido una autoridad nefasta para los intereses de la universidad porque no tenía la mínima idea sobre administrar los recursos”.