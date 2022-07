El llanto de la mamá de Gaby: No sé qué decirles a sus dos wawas, la estaban esperando en La Paz

María Condori, de 56 años, se quebró en llanto en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), mientras esperaba hoy miércoles que la trabajadora social y abogados de la Fundación Voces Libres se encargaran de los trámites necesarios para el traslado de los restos de su hija Gabriela.

María, la madre y, Maribel, la hermana de Gabriela Yujra Condori, la joven que fue asesinada a golpes por Silverio Pacheco Chambi, llegaron a Cochabamba, hoy, para recoger los restos de su ser amado.

Ahogada por el dolor, comentó que ella cuida a sus dos nietos de 6 y 4 años, pero no les ha dicho aún que su madre fue asesinada.

«Ellos no saben nada. Estaban esperando que Gaby vaya a La Paz. Lo último que hablé con ella es eso. Le dije que vaya un día a verlos porque la extrañan. Ella me dijo que iba a trabajar el doble para comprarles algo a sus dos hijitos. ‘Voy a venir, mami’, me dijo. Y ahora se ha ido. Yo no sé qué decirles», lloró amargamente la señora, frente a las puertas del IDIF.

Los restos de Gabriela Yujra Condori, asesinada a golpes el sábado 24 de julio en un domicilio de Alto Buena Vista, en la zona sur de Cochabamba, fueron llevados en un ataúd hasta la funeraria Bethel, frente a la estación de servicio El Cristo y la rotonda de la avenida Juan de la Rosa, para ser velados, durante algunas unas horas, por los amigos que hizo en Cochabamba, para luego ser trasladados a La Paz, donde serán sepultados.

La Fundación Voces Libres se encargó de la compra del ataúd y de cubrir el costo de los servicios funerarios.

También solicitó el apoyo de la línea BoA para el traslado de los restos de Gabriela hasta La Paz. BoA aceptó ayudar la familia y llevar el féretro sin costo. En La Paz, la Fundación Voces Libres hará seguimiento social del caso, pues la familia no cuenta con los recursos necesarios para cubrir todas las necesidades de los niños de Gaby.

La abuelita, María, también vende golosinas en la sede de Gobierno y sus ingresos son escasos.