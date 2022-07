El padre de gobernador Camacho declara hoy como imputado por el caso ‘Golpe I’

El martes, a la misma hora fue citado Luis Fernando Camacho. La acusación se basa en un video en el que el actual gobernador cruceño señaló que su padre “arregló” con militares y policías para que no respalden a Morales durante la crisis de los 21 días, tras el fraude electoral de 2019, lo que habría derivado, según la acusación de la exdiputada del MAS Lidia Patty, en la configuración de un golpe de Estado.

El empresario José Luis Camacho, padre del gobernador, desmintió que eso haya ocurrido. “Seguramente se refería a cuando acudí preocupado al Comité Cívico Pro Santa Cruz, por la estadía de mi hijo y por el temor de que lo podían matar en La Paz. Entonces me visitaron militares y ellos me dijeron: ‘no se preocupe doctor, nosotros sabemos que nuestras Fuerzas Armadas jamás van a tirar en contra del pueblo’”.