Fejuve La Paz marchará este sábado para exigir respeto a los límites y censo para el 2023

Fuente: Urgente.bo

Jorge Paredes, que es uno de los presidentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz, anunció una marcha para este sábado en defensa y respeto a los límites de la urbe paceña. El sector demanda además que el Censo de Población y Vivienda se realice el 2023.

Explicó que la concentración será desde las 08:00 en el Teleférico Rojo de la ciudad de El Alto para luego descender a la ciudad de La Paz.

“Vamos a salir a marchar para exigir al Gobierno central que el censo se haga el próximo año, pero sobre todo que se trabaje de manera coordinada con los municipios en las cartografías que son tan necesarias para arreglar de una vez los problemas que se tiene de límites de jurisdicción y por eso esta marcha es en defensa de nuestros límites territoriales de la ciudad de La Paz”, manifestó.

Además, el dirigente vecinal advirtió que el Gobierno realiza “un cálculo político” con la decisión de reprogramar la fecha de la consulta nacional para el 2024. La cartografía es otro de los temas que es de preocupación de los vecinos paceños que temen a que el Censo no se realice.

“Nos preocupa mucho que si no se lleva este censo va a perjudicar a todas las regiones, nosotros como juntas vecinales habíamos pedido que se dé una autonomía plena, lo cual hasta este momento no hay, no tiene nuestro municipio una carta orgánica y estamos esperanzados que se lleve este censo adelante para tener datos estadísticos para exigir al Gobierno la nueva redistribución de los recursos públicos que van a favorecer en favor de todas las regiones del país”, subrayó Paredes.

A su vez, el dirigente sostuvo que La Paz tiene problemas de límites con Palca, Achocalla, Mecapaca y El Alto.