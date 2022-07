Iglesia urge priorizar censo para vivir en paz y evitar momentos de tensión

Durante su homilía dominical, dijo que no es importante el número de escaños que le correspondería a cada región, sino lo importante es saber cuántos somos, qué necesitamos, en qué realidad vivimos. “Eso nos va a ayudar el censo, entonces hay que esperar y tenemos que luchar eso porque de verdad eso lo más importante”, indicó.

Manifestó que “hay ponerle el hombro a lo que nos puede hacer vivir en paz porque otra vez se va a vivir un momento muy tenso y eso no queremos. El censo es un problema serio en nuestra sociedad ¿Acaso no es prioritario? ¿Acaso no es fundamental? Y sin embargo se está quedando de lado y se están priorizando hechos como el de juzgar e investigar al uno al otro. Eso, ¿Será que nos interesa a todos?, preguntó.

Dijo que se está descuidando algo fundamental que puede ser la unión de todos los bolivianos porque todos pueden salir beneficiados y, sin embargo, algunos grupitos están agarrando los gajos y no lo fundamental.

“Cuánto no quisiéramos de verdad que nuestras autoridades se preocupen realmente de nosotros. Cuando hay elecciones estamos preocupados a quien elegir y se elige a la persona que puede ayudarnos y, sin embargo, cuando ya está en el poder se olvida de todo eso. Cuando se habla del censo, se habla de los escaños. Yo a veces me pregunto, ¿de qué nos sirve elegir a más personas, más asambleístas, a más diputados si solamente en campaña están presentes y después cuando están en el poder ¿vuelve a los barrios? ¿vuelven a ver a la realidad que viven?”, cuestionó.

El prelado exhortó a todos los bolivianos a pedir al Señor, en medio de tantas cosas negativas que hay, nos dé la sabiduría para encontrar algo que nos una y nos ayude a todos. La exhortación monseñor Leigue en medio de las amenazas de un paro cívico regional en Santa Cruz, luego que el gobierno decidiera posterga el Censo hasta el 2024, cuando su realización estuvo prevista para el mes de noviembre de este año.

