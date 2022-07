“Masistas revelan que Morales participó y avaló la sucesión constitucional”, dice Mesa por declaración de exsenador Aguilar

“Cualquier avance que había en esas reuniones en la Universidad Católica se le consultaba a Evo Morales. En ese momento, según las versiones de Evo Morales, su vida estaba en riesgo y lo principal de él, en sus versiones, es salir del país y es por eso que él mismo tramitó el avión militar de México para que entre a Chapare y le pueda sacar del país. Evo Morales conocía de todos los pormenores de las discusiones y acuerdos que se ha tenido en la Universidad Católica”, aseveró Aguilar en contacto con la plataforma Periodismo que Cuenta, de Sucre.

Audio de Radio La Plata / Periodismo que cuenta

En 2019, tras la renuncia de Evo Morales y la anulación de los comicios de 2019, en medio de denuncias ciudadanas de fraude electoral, se llevó a cabo negociaciones entre parlamentarios con líderes políticos de oposición y la Iglesia Católica.

Aguilar indicó que durante la crisis Morales aún deseaba presentar su candidatura para las elecciones de 2020. “Yo le digo: No puedes ser candidato las circunstancias no dan si te habilitamos como candidato, el país va a seguir ardiendo”, señaló el exsenador y que Morales aceptó no ser candidato, pero encomendó garantizar la personería jurídica del MAS.

Audio de Radio La Plata / Periodismo que cuenta