Alcón califica de “débil” la convocatoria al paro y dice que Santa Cruz está cansada de paros

“Es lamentable que el señor Camacho no sepa leer que Santa Cruz quiere trabajar, que Santa Cruz está siendo partícipe de este desarrollo económico productivo. Hoy tenemos una inflación, la más baja de la región y en del mundo, nuestra inflación está al mes de junio de 1,2%, que quiere decir que tenemos estabilidad y eso no ocurre en otros países y es lamentable que el señor Camacho no no pueda leer eso”.

El presidente Luis Arce se reunirá el jueves con los rectores de las universidades públicas para hablar del censo y el cronograma de la socialización del proceso que acordó con alcaldes de ciudades capitales y El Alto la semana pasada.