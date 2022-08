Cocaleros de Yungas marcharán a La Paz para cerrar el mercado ilegal

Ante la falta de solución al conflicto cocalero y tras cinco semanas de movilizaciones, los socios de Adepcoca orgánica marcharán a la ciudad de La Paz el domingo 4 de septiembre desde Chulumani para exigir al Ejecutivo el cierre del mercado ilegal de coca que fue abierto en Villa El Carmen, por Arnold Alanes, dirigente afín al MAS, quien solicita su reconocimiento en desmedro de Villa Fátima.

“Ésta es una marcha, las federaciones regionales tanto de la Asunta, Irupana, Llojeta e Inquisivi, que partirá a las 8:00 del próximo domingo. Luego partirá otra marcha de Coripata, y la tercera, de Yolosita”, informó César Apaza, miembro del Comité de Autodefensa de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas paceños.

No hay colores

El dirigente de Adepcoca, Erlin Pari, en contacto con un medio radial, pidió al Gobierno que no se equivoque al indicar que la movilización se promueve desde la derecha, porque la institución cocalera es un patrimonio de los Yungas.

“Si se trata de Adepcoca, aquí no se mide, hasta el que es afín al MAS va a defender Adepcoca. Que no se equivoque cuando se habla de Adepcoca. Todos defienden, aquí no elegimos color político, tal vez hay diferentes pensamientos, pero todos defienden Adepcoca”, aseguró. Añadió que solamente piden que se cumpla la norma impuesta a los Yungas, la 906, la resolución ministerial que determina que Villa Fátima es el único punto de venta de coca.

Sin autorización

Diferentes autoridades de Desarrollo Rural aseguraron que el mercado paralelo de Villa El Carmen no cuenta con autorización, aspecto que fue cuestionado por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes.

“Nuestro mercado está en el marco de la ley 906, no necesita autorización. Tenemos la jurisprudencia de la resolución 168, que establece o reconoce dos mercados: evidentemente el de Sacaba, en Cochabamba, y Adepcoca, en el departamento de La Paz. Sin embargo, no especifica, no identifica la zona, el lugar, ni siquiera la provincia del departamento de La Paz”, señaló Alanes.

Al respecto, Pari manifestó que Alanes es un dirigente ilegal que utiliza el Gobierno para desestabilizar a los cocaleros yungueños.

“Claramente Alanes tiene esa misión de desestabilizar lo que es Adepcoca, toda vez que la Ley 906 quita varios aspectos a Adepcoca. Para eso sirve Alanes, por eso quieren hacerlo prevalecer como dirigente”, sostuvo.

Agravante

Pari agregó que, si le dan el visto bueno a Alanes, sería un riesgo alto que estaría tomando el Gobierno, porque “los Yungas se va a parar, levantar y hará alianzas para hacer más fuerza”.

“La petición no sólo va a ser que se cierre este mercado, también demandaremos la cabeza (destitución) de autoridades incompetentes que no pudieron solucionar el conflicto”, dijo.

Piden mediar para solución a conflicto

El diputado del MAS Sandro Ramírez convocó a la Iglesia católica, Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a mediar en el conflicto de Adepcoca. De la misma forma, instó a los dirigentes de ambos bandos de la organización cocalera a buscar soluciones dejando de lado posturas “intransigentes”.

“Lo que deberían hacer los dirigentes es que se sienten y busquen una solución. Si tienen que renunciar los dos, que renuncien y las bases que elijan un nuevo líder, que le dé una solución al problema como corresponde”, indicó Ramírez.

A pesar de que es un conflicto interno de los productores de los Yungas, el Gobierno nacional convocó en tres ocasiones al diálogo a los representantes cocaleros; sin embargo, Machicado truncó estos caminos argumentado que no se sentará en la misma mesa de negociación que su oponente Alanes.