Estos son 5 juegos de PS5 que se estrenarán en 2022

Al 2022 todavía le queda un buen rato para terminar, lo que quiere decir que al mundo de los videojuegos aún también algo de tiempo para que diversos títulos salgan, y hoy nos centraremos en los de PS5.

Claro, son muchos los videojuegos que saldrán en estos próximos meses y no nos podemos enfocar en todos ellos, pero lo que sí podemos hacer es enfocarnos en 5 de los que, consideramos, son de los mejores que quedan por salir, así que vamos de una vez a por ellos.

F1 Manager 2022

Comenzamos a toda velocidad, literal. El día 30 de agosto será especial para todos los fanáticos de la Fórmula 1, ya que ese día es el lanzamiento oficial de F1 Manager 2022, un título desarrollado por Frontier Developments donde los jugadores serán los jefes de sus escuderías preferidas, a las cuales deben hacerlas funcionar lo mejor posible para así llevarles hasta la gloria y ser campeones.

Gráficas impresionantes, carreras a altas velocidades y tensión hasta el final es lo que nos ofrece este título, el cual saldrá para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

The Last of Us Parte I

Poco podemos decir que los gamers no sepan sobre este videojuego épico de The Last of Us Parte I. Como se ha comentado últimamente en los medios, esta entrega única para PS5 presenta cambios especiales que buscan sacarle el máximo provecho a la PS5 y explotar todas sus cualidades.

Las gráficas de nueva generación son de las novedades más importantes, contando con un cambio brutal en comparación a la edición de PS4. Especial volver a ver esta obra de arte en una nueva consola de PlayStation, donde con el audio 3D, la carga rápida gracias al SSD de la plataforma y muchas cosas más son las que permitirán una inmersión completa en el juego, el cual se lanzará el día 2 de septiembre.

Steelrising

Interesante título desarrollado por Spiders que se ambienta en una Francia distópica de 1789 donde el rey Luis XVI ha llevado el terror a la población parisina con su ejército de robots. Allí y bajo el papel de la autómata Aegis, tendrás que derrotar al ejército del rey y así reavivar los deseos de una nueva revolución. Su fecha de lanzamiento es para el día 8 de septiembre y será publicado para PlayStation 5 Xbox Series X/S y PC.

XIII

Llega ahora para PS5 el remake de XIII, un verdadero clásico de los shooter en primera persona. Allí interpretaremos a XIII, un hombre sin identidad que ha despertado con amnesia y que tendrá que eliminar a todos los enemigos.

Manteniéndose en su estilo original, el juego ha sido creado con una estética de cómics, para la cual se ha usado la técnica cel shading. Este título saldrá el 13 de septiembre para PS5, Xbox Series X/S y Switch.

Overwatch 2

Por último, nos topamos con la nueva entrega de Overwatch desarrollada y publicada por Blizzard Entertainment. Ahora en Overwatch 2 podrás disfrutar de un modo historia con misiones dentro del modo PvE cooperativo, donde se ha llegado a asegurar que serán más de 100 misiones.

Serán muchos los cambios en comparación a su predecesor. Su fecha de lanzamiento está pautada para el 4 de octubre y estará disponible para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC.