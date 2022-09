Fuente: La Razón

Durante su intervención en el 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente Luis Arce advirtió que Bolivia, Argentina y Chile, que conforman el llamado “triángulo del litio”, está en la mira de Estados Unidos, por lo que solicitó asumir medidas para que se respete la soberanía y se evite la injerencia.

“Según lo manifestado por la Comandante del Comando Sur de Estados Unidos hace un par de meses, el llamado ‘triángulo del litio’ ubicado en América del Sur, conformado por Bolivia, Argentina y Chile, se encuentra en la mira de Estados Unidos”, afirmó Arce durante su intervención en el foro internacional.

El Mandatario participó del evento, este martes, donde planteó 14 propuestas, con la proyección de construir “un nuevo orden mundial” rumbo hacia “un mundo más justo”.

El presidente Luis Arce, en su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas.

En ese marco, el séptimo punto de la propuesta hace referencia a la industrialización del litio, para beneficio de los pueblos, como “pilar fundamental para la transición energética”.

“Nuestro país posee las mayores reservas de litio en el mundo, y asumimos esto con mucha responsabilidad, especialmente al momento de implementar acciones para su industrialización, garantizando que su utilización sirva para el beneficio de la humanidad”, detalló Arce durante su alocución.

En ese marco, afirmó que las reservas bolivianas de litio no deben seguir el camino de otros recursos naturales que, en las condiciones del colonialismo y el desarrollo capitalista, “solo sirvieron para aumentar la riqueza de unos cuantos y provocar el hambre de los pueblos”.

Según estadísticas oficiales, Argentina, Bolivia y Chile poseen el 68% de los reservorios globales de litio en forma de salmueras, de más práctico procesamiento y mayor rentabilidad de extracción.

Los tres países tienen diferentes grados de desarrollo en la explotación, producción y comercialización del litio.

En ese marco, el Gobierno boliviano desarrolla un programa piloto de extracción de litio, un mineral clave para la transición energética, por ejemplo, en el ámbito de la producción de baterías de alto nivel de almacenamiento de energía para automóviles eléctricos.

Al respecto, Arce ratificó la soberanía sobre el litio, su industrialización y “la apropiación soberana del excedente económico para ser redistribuido especialmente entre la población de menores ingresos”.

Ante ese escenario, el Mandatario expresó su rechazo a todo tipo de injerencia, y afanes de desestabilización de la democracia en Bolivia, con el objetivo de “controlar el litio”.

“Naciones Unidas debe tomar medidas contra todos aquellos países que no respetan la soberanía y la no injerencia, y que enfrentan pueblos por el control de sus recursos naturales estratégicos. No somos fichas de tableros de ajedrez, somos pueblos que trabajan día a día para salir adelante y tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales”, enfatizó el Jefe del Estado.