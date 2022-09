Chofer que causó accidente en Tembladerani dice que no conocía La Paz, usaba GPS

Valerio Cayari, chofer que protagonizó ayer lunes un accidente en Tembladerani que dejó tres muertos y nueve heridos, dijo que no conocía La Paz y que vino por primera vez con su camión con carga, por lo que se guiaba por un GPS (Sistema de Posicionamiento Global, por su sigla en inglés) para llegar a su destino.

Fuente: Brújula Digital

Cerca del mediodía del lunes, Cayari perdió el control del camión que conducía, cuando descendía de El Alto a la ciudad de La Paz, en una avenida empinada de Tembladerani. En su recorrido colisionó con cuatro vehículos, se llevó postes y causó daños materiales de consideración.

El joven conductor fue internado en el Hospital Municipal de Cotahuma. Este martes aún recibía atención médica. Se encontraba desconsolado y lloraba por el accidente que ocasionó.

“De Cochabamba a La Paz es la primera vez que venía, yo me guiaba por GPS y esa pendiente era muy marcada, no conocía el camino”, dijo a Todo Noticias Bolivia, según un reporte de Unitel.

“Un taxi se me cruzó y por frenar rápido, el freno se me ha entrado (dañado). No lo podía dominar y yo con precaución estaba pasando, porque no conocía”, complementó.

Cayari dijo que cuando se dio cuenta que los frenos no le respondían empezó a gritar desesperado “¡levántense!” y que con el impacto de su camión perdió el sentido y no recuerda nada más.

Producto de este accidente fallecieron: Alejandro Mamani Apaza (51), Martha Quispe (51) y Marco Antonio Chuquimia Quispe (30).

El director nacional de Tránsito, coronel Mario Medina, dijo que el accidente se debe a una falla mecánica y falta de precaución por parte del chofer, aunque aclaró que el informe final se dará a conocer en los próximos días.

Actualmente se tiene abierta una investigación por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves.