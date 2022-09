Diputado dice que Quintana no tiene moral para criticar a Arce y le pide responder por los camiones

El hombre de confianza de Evo Morales criticó la gestión del presidente Luis Arce porque cree que Usaid aún permanece en el país.

Fuente: ANF

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Andrés Flores respondió este miércoles al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y le dijo que no tiene moral para criticar la gestión del presidente Luis Arce porque en la crisis política del 2019 fue uno de los que se escondió y le pidió responder por los cuestionados 35 camiones durante su gestión.

“Pretende dañar la imagen a nuestro presidente Lucho (Arce) y del compañero David (Choquehuanca), eso no vamos a permitir como legisladores. Más al contrario, él no tiene ninguna moral de cuestionar a nuestro Presidente, él tiene que responder por los 35 camiones que en su gestión como ministro ha dañado a nuestro país; por lo tanto, no tiene moral el señor Juan Ramón de la Quintana”, sentenció Flores.

El legislador sostuvo que Quintana está al lado del expresidente Evo Morales porque pretende volver al Gobierno junto al líder cocalero.

El exministro y hombre de confianza de Morales manifestó el sábado, en un ampliado de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, que la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por su sigla en inglés) aún opera en el país a vista y paciencia del gobierno de Arce.

“Compañero Evo, compañeros, senadores, diputados, dirigentes, USAID está aquí, paseándose como ‘Pedro por su casa’, todos los días en el Altiplano, en Charazani, en Omasuyos, en El Alto, en el Trópico (de Cochabamba), en los valles. ¿Acaso no hemos expulsado a USAID? ¿En qué Gobierno estamos? ¿Acaso este Gobierno no es la continuación de nuestro Gobierno de 2019? Sin embargo, USAID está acá, inaugurando obras, financiando a la derecha, miles y miles de dólares para desestabilizar, con programitas y concursos de liderazgo, qué nos van a enseñar los gringos de liderazgo”, discurseó Quintana.

La agencia de cooperación estadounidense fue expulsada por Morales en 2008, al igual que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y otros organismos porque supuestamente conspiraron contra el gobierno de Evo Morales.

El diputado Flores pidió a los militantes del partido azul tener una buena lectura de las declaraciones de Quintana porque persiguen otro tipo de intereses en desmedro de la actual administración estatal.

En la línea “evista”, el diputado Ramiro Venegas respaldó las declaraciones del exministro y dijo que una de las pruebas de que USAID todavía campea en el país es que existen “grupos logieros” financiados por el imperio para provocar división entre Oriente y Occidente de Bolivia.

“Yo respaldo, evidentemente, de acuerdo a lo que está suscitando en los últimos tiempos, hay una serie de acciones golpistas y a eso creo que está financiando (USAID) porque les interesa que nuestro pueblo esté en una especie de desorientación política, que haya una división entre el Occidente y el Oriente”, subrayó Venegas.

De manera escueta, el expresidente Morales descartó esta jornada que su hombre de confianza esté detrás de tener un espacio en el gabinete del presidente Luis Arce.